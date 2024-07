Flora Canto lascia I Fatti Vostri con polemica? Retroscena su ex Uomini e Donne/ Cosa c’è dietro addio a Rai

Flora Canto pronta all’addio ai Fatti Vostri: “Non si sente valorizzata”, il retroscena

L’estate come ogni anno è tempo di rumor e indiscrezioni sui programmi della prossima stagione televisiva. Nelle prossime settimane, con la presentazione dei palinsesti sia Rai che Mediaset, si avranno le idee più chiare su personaggi e programmi. Nelle scorse ore, invece, il sempre attento sito di TvBlog ha annunciato delle importanti novità su Flora Canto. Pare infatti che quest’ultima sia pronta all’addio a I Fatti Vostri dopo solo una stagione. E non è tutto perché vengono anche riportati i presunti motivi di tale scelta.

Sul sito, infatti, nel dettaglio si legge: “La conduttrice, entrata nel cast del programma del mezzogiorno di Rai2 a settembre 2023, sarebbe in uscita. Stando a quanto risulta a TvBlog, non si tratterebbe di una bocciatura, ma della volontà da parte dell’artista romana classe 1983 di lavorare in un contesto che consenta una sua maggiore valorizzazione.” Addio a I Fatti Vostri di Flora Canto con polemica, dunque. A quanto pare la moglie di Enrico Brignano non si sentirebbe abbastanza valorizzata e per questo pronta a dire addio al programma condotto insieme a Tiberio Timperi ed Anna Falchi.

Flora Canto lascia la Rai per un contratto con Mediaset? Cosa c’è dietro

E non è tutto perché il noto portale si spinge oltre rivelando che, stando alle voci che circolano per Flora Canto sarebbe giunta una proposta da Mediaset, senza però fornire ulteriori dettagli. Per scoprire quale sarà la decisione dell’artista e se lascerà davvero I Fatti Vostri e la Rai, bisognerà attendere la presentazione dei palinsesti Mediaset che verrà tra pochi giorni, il 16 luglio 2024. In quella data scopriremo se la conduttrice avrà davvero un ruolo e di quale programma prenderà il timone. Del resto Flora Canto è nata artisticamente a Mediaset, partecipando qualche anno fa come tronista a Uomini e Donne.











