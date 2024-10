Floriana e Alessandro sono una coppia protagonista della prima edizione di “Se mi lasci non vale“, il programma condotto da Luca Barbareschi che racconta il viaggio di sei coppie in crisi che cercano di ritrovarsi, con l’aiuto di una psicoterapeuta e una soul coach. Durante la prima puntata sono apparsi sin da subito evidenti i dissapori e le problematiche all’interno della coppia, visto che entrambi hanno una visione differente su tantissime cose della vita. A cominciare dalle passione come quella per la palestra che porta Alessandro spesso lontano dalla casa, ma anche dal lavoro con Floriana che lamenta un totale disinteresse. “Mette al primo posto il suo allenamento invece che il lavoro, tutte le responsabilità ricadono su di me” – ha detto Floriana.

Per questo motivo durante la prima puntata di Se mi lasci non vale entrambi si ritrovano a vivere una nuova vita, visto che devono cimentarsi con una lavoro differente: la gestione di una pescheria. A questo giro però le responsabilità ricadono tutte su Alessandro che si lamenta sin da subito dicendo: “tu giustamente lasci tutto a me adesso eh?!”. La replica della fidanzata Floriana è stata immediata: “Ah ecco, ora vedi come ci si sente”.

Floriana e Alessandro, duro confronto a Se mi lasci non vale

L’esperienza di Se mi lasci non vale si sta rivelando un vero e proprio disastro per la coppia formata da Floriana e Alessandro. Le differenze caratteriali sono alla base dei problemi di un rapporto di coppia che sembra destinato ad un epilogo non proprio felice, visto che sin dalla prima puntata si è notata una rottura importante sulla visione di come vivere la vita.

A poco è servito il test del lavoro in pescheria per Alessandro e Floriana; anzi proprio Alessandro a confronto con la dottoressa psicoterapeuta Luana Di Pietro si è lamentato della fidanzata Floriana dicendo: “Lei mi ha abbandonato, se ne è andata… Un’esperienza che mi ha fatto capire tante cose”. Il comportamento di Floriana non è stato apprezzato da Alessandro al punto che la coppia ha discusso animatamente facendo nuovamente emergere le problematiche di un rapporto di coppia in forte crisi.

