PROBABILI FORMAZIONI OLANDA ITALIA U18: LE SCELTE PER IL PRIMO TEST!

Bisogna affrontare anche il tema delle probabili formazioni Olanda Italia U18: questa partita è in programma alle ore 16:00 di sabato 7 settembre, siamo a ‘s-Gravendanze e dunque in casa orange, ma in questi giorni – come spesso succede – l’Italia U18 giocherà due amichevoli contro la stessa avversaria e tornerà in campo lunedì, a Noordwijk. Affidata al CT Daniele Franceschini, la nostra selezione giovanile è solitamente impegnata nei Giochi del Mediterraneo e, nel corso della stagione, è di fatto impegnata in stage e amichevoli che servono a formare una classe che andrà poi ad affrontare le sfide con Under 19, Under 20 e Under 21.

Risultati Nation League, Classifiche/ Diretta gol live score: vittoria azzurra! (6 settembre 2024)

Possiamo allora considerarlo come un bacino dal quale pescare, ma non per questo le partite sono meno importanti; anzi, per certi versi il lavoro svolto dall’Under 18 è particolarmente prezioso. Noi aspettiamo che la prima delle due partite amichevoli prenda il via, nel frattempo come sempre possiamo fare qualche rapida valutazione sulle scelte che il nostro Commissario Tecnico vorrà operare sul terreno di gioco, dunque prendiamoci del tempo per leggere in maniera più approfondita le probabili formazioni Olanda Italia U18.

Diretta/ Francia Italia (risultato finale 1-3): la chiude Raspadori! (6 settembre 2024)

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA ITALIA U18

GLI 11 DI FRANCESCHINI

È difficile studiare le probabili formazioni Olanda Italia U18: stiamo parlando di una nuova generazione, quella dei 2007, e dunque bisogna provare a ipotizzare un undici iniziale che schieriamo comunque con il 4-2-3-1, il modulo che Franceschini dovrebbe maggiormente utilizzare. In porta scegliamo Vannucchi, davanti a lui i due centrali possono essere Maffessoli e Alessandro De Luca con due terzini che usciranno dai ballottaggi Emanuel-Cappelletti, a destra, e Cama-Lauricella sull’altro versante del campo.

Poi il centrocampo, una cerniera a due: qui potrebbero agire Lontani e Pisani, mentre a fare il trequartista tra le linee abbiamo uno tra Ciardi e Andrea Orlandi. Sulle corsie laterali, in questa linea che supporterà il centravanti, Belmonte può piazzarsi a sinistra e l’altro tra Ciardi e Orlandi sarà utilizzato come esterno; Sugamele, Castiello e Salvatore Monaco si giocano invece il posto come prima punta, vedremo poi quando si scenderà in campo a ‘s-Gravendanze se saranno davvero queste le scelte di Franceschini.

Diretta/ Belgio Israele (risultato finale 3-1): triplice fischio! (Nations League, 6 settembre 2024)

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA ITALIA U18: IL TABELLINO

ITALIA U18 (4-2-3-1): Vannucchi; Cappelletti, Maffessoli, A. De Luca, Lauricella; Lontani, Pisani; Ciardi, Orlandi, Belmonte; Sugamele. Allenatore: Daniele Franceschini