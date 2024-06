Formazioni Romania Ucraina/ Quote, ballottaggi aperti per entrambe (Europei 2024, 17 giugno)

PROBABILI FORMAZIONI ROMANIA UCRAINA: LE SCELTE PER MONACO

Con le probabili formazioni di Romania Ucraina possiamo parlare della partita che apre il gruppo E agli Europei 2024: squadre in campo alle ore 15:00 di lunedì 17 giugno all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, dove si è giocata la partita inaugurale e che torna a ospitare un match del torneo. Qualificatasi attraverso i playoff, l’Ucraina che abbiamo incrociato nel percorso verso la Germania è comunque la favorita per prendersi il secondo posto nel girone alle spalle del Belgio, poi potrebbe rappresentare una temibile outsider anche se non ha le forze sufficienti per arrivare in fondo.

Così anche la Romania, che sicuramente può giocarsi la piazza d’onore: dipenderà molto dalla partita di oggi inevitabilmente, in caso contrario questa nazionale che va a caccia della gloria perduta potrebbe anche essere in corsa per uno dei terzi posti che manderebbero agli ottavi di finale. Scopriremo tutto nel corso delle varie giornate, nel frattempo però dobbiamo valutare in che modo i due Commissari Tecnici intendano disporre le loro nazionali sul terreno di gioco dell’Allianz Arena e allora ci prendiamo del tempo utile, aspettando che la partita si giochi, per leggere insieme le probabili formazioni di Romania Ucraina.

QUOTE E PRONOSTICO ROMANIA UCRAINA

Le probabili formazioni di Romania Ucraina sono corredate dalle quote che l’agenzia Snai ha proposto sulla partita degli Europei 2024. Favorita l’Ucraina, la cui vittoria regolata dal segno 2 vi farebbe guadagnare una somma pari a 1,97 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno 1 per l’affermazione della Romania porta invece in dote una vincita che corrisponde a 4,25 volte la posta in palio, infine il segno X – sul quale puntare per il pareggio – con questo bookmaker ha un valore che equivale a 3,40 volte l’importo che avrete scelto di investire.

PROBABILI FORMAZIONI ROMANIA UCRAINA

GLI 11 DI IORDANESCU

Reduce dal deludente 0-0 contro il Liechtenstein prima degli Europei 2024, Edward Iordanescu affronta Romania Ucraina con il 4-1-4-1: Sut fa il playmaker davanti alla difesa mentre George Puscas, che ben conosciamo, appare favorito su Birligea per agire come prima punta, in mezzo a questi due giocatori avremo la linea di trequarti nella quale cerca spazio Dennis Man, promosso in Serie A con il Parma, che potrebbe agire sulla corsia destra spostando Sorescu a sinistra oppure con Florinel Coman comunque confermato su questa corsia, in posizione centrale ecco invece l’interessante ballottaggio tra il figlio d’arte Ianis Hagi e Stanciu per affiancare Cicaldau, ricordando che nella Romania giocano altri elementi interessanti come Mihaila e Marius Marin, che potrebbe avere la maglia davanti alla difesa. Nel reparto arretrato Dragusin e Racovitan sono i due giocatori che si posizionano davanti al portiere Moldovan, mentre Mogos a destra e Olaru a sinistra dovrebbero essere i due terzini.

LE MOSSE DI REBROV

Sergiy Rebrov si approccia a Romania Ucraina con qualche ballottaggio aperto: in porta interessantissimo quello tra Lunin e Trubin con il primo che resta favorito, in difesa invece dovrebbe essere tutto fatto perché Konoplya e Mykolenko saranno i laterali bassi con una coppia centrale che sarà composta da Zabarnyi e Matvienko. A centrocampo invece l’esterno Stepanenko dovrebbe avere ancora una volta la maglia di perno centrale; con lui le due mezzali e qui naturalmente le cose si complicano, per esempio Malinovskyi può essere l’elemento tattico da utilizzare come interno e dunque prenderebbe il posto di Sudakov o Shaparenko, con l’altro che dovrebbe essere regolarmente in campo come nell’ultima amichevole, vinta 4-0 contro la Moldavia. Per quanto riguarda il tridente offensivo, chiaramente abbiamo Yarmolenko e Dovbyk che se la giocano; qui però Rebrov potrebbe puntare nuovamente su Tsygankov a destra e Yaremchuk in posizione di prima punta, a sinistra non sembra in discussione la maglia di Mudryk.

PROBABILI FORMAZIONI ROMANIA UCRAINA: IL TABELLINO

ROMANIA (4-1-4-1): Moldovan; Mogos, Dragusin, Racovitan, Olaru; Sut; Man, I. Hagi, Cicaldau, F. Coman; G. Puscas. Allenatore: Edward Iordanescu

UCRAINA (4-3-3): Lunin; Konoplya, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Sudakov, Stepanenko, Malinovskyi; Tsygankov, Yaremchuk, Mudryk. Allenatore: Sergiy Rebrov











