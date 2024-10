PROBABILI FORMAZIONI SCOZIA PORTOGALLO: CHI GIOCA A GLASGOW?

Valutando le probabili formazioni Scozia Portogallo andiamo a leggere le scelte da parte dei due CT nella partita che alle ore 20:45 di martedì 15 ottobre si gioca per la quarta giornata di Nations League 2024-2025: abbiamo un testa-coda perché i britannici fino a questo momento hanno sempre perso, sono state sconfitte di misura ma comunque maturate e che adesso fanno rischiare alla Scozia la retrocessione in Lega B, questa nazionale ha sulla carta una rosa che potrebbe elevare il proprio livello ma, come si è visto anche agli ultimi Europei, quando poi si tratta di fare sul serio i risultati faticano ad arrivare.

Il Portogallo deve certamente superare la delusione del torneo continentale, ma in questa Nations League è partito alla grande: tre vittorie in altrettante partite e sostanzialmente i lusitani hanno blindato la qualificazione ai quarti di finale, ora con la trasferta di Hampden Park la nazionale di Roberto Martinez proverà anche a prendersi il primo posto per quello che possa valere. Stiamo a vedere cosa succederà in campo, aspettando la partita di Glasgow possiamo fare qualche rapida considerazione sulle scelte da parte dei due CT, andando ad analizzare insieme le probabili formazioni Scozia Portogallo.

SCOZIA PORTOGALLO, QUOTE E PRONOSTICO

A margine delle probabili formazioni Scozia Portogallo leggiamo le quote che sono state fornite dall’agenzia Snai, secondo cui il vantaggio sorride ai lusitani: abbiamo un valore pari a 1,57 volte la posta in palio sul segno 2 per la vittoria del Portogallo, mentre il segno 1 che regola il successo della Scozia vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 5,25 volte l’importo investito. L’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X, porta in dote una vincita che equivale a 4,25 volte la somma che avrete stabilito di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI SCOZIA PORTOGALLO

LE SCELTE DI CLARKE

Cambierà qualcosa Steve Clarke rispetto al ko in Croazia? Nelle probabili formazioni Scozia Portogallo possiamo ipotizzare un 4-2-3-1 con qualche elemento diverso, da vedere ovviamente chi. In difesa potrebbe essere tutto confermato con Ralston e Robertson a correre sulle fasce, Craig Gordon in porta e i due centrali che sarebbero ancora Souttar e Hanley. A centrocampo si va con la coppia formata da McLean e Billy Gilmour; qui l’alternativa potrebbe essere rappresentata da Irving, oppure da McTominay qualora il centrale del Napoli venisse arretrato nella zona mediana, in questo caso spazio a Gauld sulla trequarti.

L’assetto originale prevede comunque che sia McTominay a giostrare tra le linee, perché in quella posizione sa sempre essere molto pericoloso; a questo punto i due laterali alti sarebbero Doak e Christie, il primo però potrebbe lasciare il posto a Lewis Morgan. Davanti invece Clarke pensa alla staffetta nelle probabili formazioni Scozia Portogallo: lo scorso sabato la maglia da titolare è toccata a Dykes, questa sera invece a partire come centravanti potrebbe essere Ché Adams che tutto sommato sta facendo bene con il Torino, e si è sempre distinto con la maglia della sua nazionale.

LE MOSSE DI MARTINEZ

A fare un po’ di turnover dovrebbe essere Roberto Martinez, che nelle probabili formazioni Scozia Portogallo ne ha maggior possibilità: anche qui sarà 4-2-3-1 e cominciamo con il dire che Cristiano Ronaldo dovrebbe essere regolarmente in campo all’inseguimento dei suoi record personali, alle sue spalle però potremmo vedere una linea di trequarti totalmente nuova con Otavio centrale, Bernardo Silva a destra e Joao Felix che partirebbe a sinistra, dunque panchina per Rafael Leao. In mezzo al campo lo stesso Bernardo Silva, avanzato, lascerebbe il suo posto a Vitinha; poi possibile alternanza tra i due Neves, con Joao titolare e Ruben stavolta a sedersi.

Per quanto riguarda la difesa, abbiamo sicuramente Joao Cancelo che spinge per avere una maglia sulla corsia; l’ex di Inter e Juventus potrebbe giocare a sinistra come già aveva iniziato a fare nel Manchester City, a quel punto il posto sulla destra sarebbe di Nélson Semedo che in questo senso scalzerebbe Dalot. In mezzo dovrebbe tornare Antonio Silva che farà coppia con Ruben Dias; a difendere i pali della porta ipotizziamo, nelle probabili formazioni Scozia Portogallo, la conferma di Diogo Costa rispetto alla candidatura di Rui Silva.

PROBABILI FORMAZIONI SCOZIA PORTOGALLO: IL TABELLINO

SCOZIA (4-2-3-1): C. Gordon; Ralston, Souttar, Hanley, Robertson; McLean, Gilmour; Doak, McTominay, Christie; C. Adams. Allenatore: Steve Clarke

PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; Nélson Semedo, Ruben Dias, Antonio Silva, Joao Cancelo; Vitinha, Joao Neves; Bernardo Silva, Otavio, Joao Felix; Cristiano Ronaldo. Allenatore: Roberto Martinez