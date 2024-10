VIDEO POLONIA PORTOGALLO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadion Narodowy di Varsavia il Portogallo ottiene un bel successo superando in trasferta la Polonia per 3 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i biancorossi iniziano la sfida in maniera arrembante forzando subito Diego Costa alla parata su Lewandowski già intorno al 3′ ma i rossoverdi non si lasciano impressionare e mettono anzi i brividi alla retroguardia avversaria verso l’11’ con la traversa centrata da Cristiano Ronaldo.

Video Inghilterra Grecia (1-2)/ Gol e highlights: Pavlidis in extremis! (Nations League 10 ottobre 2024)

I portoghesi insistono e spezzano l’equilibrio di partenza con la rete firmata da Bernardo Silva, autore di un colpo di testa vincente sull’assist offertogli da Bruno Fernandes. Il solito CR7 sigla quindi il gol del raddoppio al 26′ insaccando il pallone alle spalle di Skorupski dopo che la sfera aveva sbattuto contro il palo centrato dal milanista Rafael Leao.

Formazioni Finlandia Inghilterra/ Quote: turnover per Carsley? (Nations League, 13 ottobre 2024)

Nel secondo tempo la storia del match non sembra cambiare rispetto a quanto accaduto fino a qualche istante prima e gli uomini di Martinez sfiorano ancora la rete con Bruno Fernandes al 54′ sebbene rischino qualcosa sul nuovo colpo di testa di Lewandowski al 55′. Nel finale l’interista Piotr Zielinski riaccende le speranze di rimonta dei polacchi accorciando le distanze con il gol realizzato al 78′, su assist di Urbanski. Tuttavia, è Nuno Mendes a chiudere i conti in modo definitivo calando il tris all’88’, ovvero quando propizia l’autorete di Bednarek.

Formazioni Italia Israele/ Quote: turnover per Spalletti (Nations League, 13 ottobre 2024)

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro olandese S. Gozubuyuk ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Walukiewicz al 45’+1′, Frankowski al 52′, Piatek all’88’ e Skorupski all’88’ da un lato oltre a Pedro Neto al 32′ dall’altro. I tre punti conquistati lontano da casa in questa terza giornata del torneo continentale permettono al Portogallo di raggiungere quota 9 nella classifica del gruppo 1 della Lega A di Nations League mentre la Polonia non si muove e rimane così ferma con i suoi 3 punti.

VIDEO POLONIA PORTOGALLO: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS