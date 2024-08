Questa sera Canale5 ha deciso di trasmettere la fiction Fragili, miniserie composta da due episodi che verranno trasmessi entrambi oggi in prima serata, a partire dalle 21.15 circa il primo episodio ed a seguire, intorno alle 23.20 circa, il secondo. Dalle anticipazioni su Fragili si scopre che la trama ruota intorno ad uno scontro e confronto tra generazioni diverse, da una parte dei anziani ospiti in una casa di cura e dall’altra dei giovani problematici in una comunità educativa. È diretta da da Raffaele Mertes e vede tra i protagonisti Massimo Dapporto, Corinne Clery e Barbara Bouchet. Ed inoltre la fiction di Canale5 Fragili storia vera è ispirata ad una storia vera.

Location Fragili, dov'è stata girata fiction di Canale5 in onda oggi/ Splendida Riviera del Conero (Marche)

La storia, ispirata liberamente a fatti reali, ruota attorno al tema dell’integrazione generazionale, più che avere una storia vera la miniserie Fragili ha una serie di testimonianze che hanno fatto da ispirazione per la sceneggiatura scritta da Bruno e Chiara Frustaci che firmano anche il soggetto della miniserie. La trama si ispira alla vicenda reale che vede un gruppo di anziani viene improvvisamente sfrattato dalla propria casa di riposo, ritrovandosi ad essere accolto in una comunità educativa per ragazzi che non hanno avuto la fortuna di avere una famiglia.

Fragili anticipazioni, miniserie Canale5 in onda oggi, 16 agosto 2024/ Trama ruota su conflitto generazionale

Fragili storia vera, fiction di Canale5: le vicende a cui si ispira la trama

La miniserie di Canale5 Fragili si ispira a tante storie vere, la trama si ispira a vicende realmente accadute che nel corso degli anni hanno catalizzato l’attenzione dei media nazionali. Nel 2022 per esempio, ha fatto molto scalpore la vicenda di una casa di cura Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) i cui ospiti sono stati sfrattati a causa di incomprensioni sui dovuti pagamenti. Nel febbraio del 2024 i 17 ospiti della struttura per anziani Casa Celeste a causa delle morosità hanno dovuto lasciare gli spazi che occupavano in pieno centro. Da queste storie ed anche altre il regista e gli sceneggiatori si sono ispirati per la miniserie che parla anche di altre tematiche come l’integrazione, l’abbandono e la solitudine.