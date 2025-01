Sarà una dei ventinove Big di Sanremo 2025, Francesca Michielin, che non vede l’ora di mostrarsi al pubblico dopo una pausa dovuta ad alcuni problemi di salute che ha risolto. Il calvario che ha dovuto compiere la cantante lo ha ripercorso Vanity Fair con tanto di sue dichiarazioni. Due anni fa ha subìto un’operazione per asportare un rene. Il suo corpo non è più perfetto, e proprio per questo lo è, ha fatto sapere lei.

“Non riuscivo più a cantare bene” ha raccontato la cantante che ha passato un periodo difficile della sua vita nonostante la giovane età. L’intervento, però, le ha salvato la vita anche se dopo ha passato mesi di crisi che l’hanno portata a riflettere sul suo corpo, sulla sua musica e sulla sua esistenza in generale. Sanremo 2025 rappresenta anche una rivalsa e un dire al mondo di esistere ancora.

Francesca Michielin: il significato del brano “Fango in Paradiso”

Con la salute non si scherza e quando si sta male bisogna fermarsi e avere il coraggio di affrontare la paura di non ritrovare più i fan una volta che il peggio è passato. Lo sta facendo Angelina Mango, lo ha fatto Sangiovanni e anche Kekko dei Modà. Anche Francesca Michielin lo ha dovuto fare e ora è pronta a rimettersi in gioco al Festival di Sanremo 2025 con il brano Fango in Paradiso: ma di cosa parla il suo brano?

Francesca Michielin porta un brano dove parla ovviamente d’amore, ma un amore pieno di imperfezioni. È l’elaborazione di una storia finita male, parla della crisi, ci si domanda con chi farà un figlio l’ex partner e di come si possa superare il dolore imparandone il linguaggio. Quando si ama una persona e quando si sta insieme non bisogna solo essere se stessi, sempre, ma non bisogna aver paura di mostrare le proprie debolezze e le proprie fragilità. Durante la serata delle cover a Sanremo 2025 – regolamento stravolto per le Nuove Proposte – canterà La nuova stella di Broadway (di Cesare Cremonini) in coppia con Rkomi (anche lui in gara).

