Francesca Sorrentino e Manuel Maura di Temptation Island si sono lasciati: lui l’ha tradita?/ Replica accuse

Temptation Island, è finita tra Francesca Sorrentino e Manuel Maura: “Sui motivi preferirei tacere”: parla lei

Francesca Sorrentino e Manuel Maura si sono lasciati. La coppia che ha partecipato all’edizione di Temptation Island 2023 si è detta addio e lo ha annunciato ufficialmente nelle scorse ore, Francesca con un post su Instagram infatti ha confessato: “Come avete potuto intuire la mia relazione con Manuel è finita, ho aspettato prima di dire qualcosa non per hype o altro ma per metabolizzare le fasi di questo momento e riprendere in mano la mia vita.” E subito dopo ha chiesto ai suoi follwer di non inviarle segnalazioni sull’ex fidanzato o sue foto in ‘atteggiamenti intimi’: “Ad oggi non è più un mio problema ma preferirei non vedere queste immagini, seppur io conduca la mia vita in totale serenità non mi fa piacere vedere il poco rispetto (prevedibile) post relazione.”

Francesca Sorrentino e Manuel Maura si sono detti addio dopo molti anni di fidanzamento contraddistinto da continui alti e bassi. Alla fine dell’esperienza nel reality di Canale5 condotto da Filippo Bisciglia, nel celebre falò di confronto finale, Francesca aveva deciso di lasciare Manuel, poco dopo erano ritornati insieme per poi lasciarsi nuovamente lo scorso dicembre. Hanno cercato entrambi di riprovarci nei mesi scorsi ma le cose non hanno funzionato. Quest’ultimo addio sembra essere definitivo ma sul perché si sono lasciati Francesca Sorrentino e Manuel Maura, la giovane non si è voluta sbilanciare: “Per quanto riguarda il motivo, preferirei che non mi faceste domande perché penso sia meglio tacere.”

Francesca Sorrentino e Manuel Maura si sono lasciati perché lui l’ha tradita? “La sua verità”

Nel frattempo poche ore dopo l’annuncio della rottura tra Francesca Sorrentino e Manuel Maura di Temptation Island sul web sono iniziate a circolare molte foto del giovane paparazzato con una nuova ragazza a pochissimo dalla fine della storia con Francesca. A questa segnalazione ne erano seguire altre, in cui Manuel abbracciava e baciava una misteriosa ragazza. Ed il gossip si è acceso: Manuel Maura ha tradito Francesca Sorrentino? A questa domanda ha risposto il diretto interessato smentendo tutto: “Buonasera a tutti, come avrete potuto intuire, tra me e Francesca è finita. I motivi della rottura non sono nè tradimenti nè mancanze di rispetto da parte mia, come alcuni hanno scritto. La fine della relazione è dipesa da altri fattori e problemi.”

E subito dopo ha aggiunto: “Dal momento in cui due persone scelgono di percorrere la propria strada ognuno può fare quello che vuole, sono stanco di ricevere offese, insulti gratuitamente, come se fossi stato IO il motivo della rottura del rapporto. Preciso che oltretutto che le cose non accadono dall’oggi al domani, vengo da un periodo in cui sono stato male sia fisicamente che emotivamente. Ad oggi l’unica cosa che cerco è di poter stare bene con me stesso, che non è affatto scontato. Con ciò concludo di non addossare colpe a nessuno, auguro bene reciproco”











