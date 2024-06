Francesca Tocca, chi è la ballerina professionista di Amici/ Il tenero video alla recita della figlia Jasmine

Un’altra stagione di Amici si è conclusa e tra chi ha vissuto da protagonista l’esperienza e chi mediterà sul proprio futuro, c’è chi può godersi un po’ di sano riposo dopo le fatiche del mestiere. Francesca Tocca ha chiuso un’altra annata vissuta a primeggiare nel cast di professionisti del talent di Canale 5, spalla degli allievi e dei docenti nel percorso dei ragazzi che ogni anno ambiscono ad un posto di spicco nel mondo della danza.

Per Francesca Tocca, ora che gli impegni ad Amici di Maria De Filippi sono rimandati al prossimo anno, può certamente godersi la famiglia come dimostrato dal video pubblicato su Youtube dalla pagina MondoTv: un breve estratto della ballerina con suo marito Raimondo Todaro, teneri e orgogliosi con dei fiori tra le mani in occasione della recita della figlia, Jasmine.

Francesca Tocca, quanto amore con la figlia Jasmine e Raimondo Todaro

Nel video sopra citato ci sono pochi secondi che ritraggono Francesca Tocca e Raimondo Todaro, quanto basta per notare la spensieratezza di coppia ma soprattutto il brio per la grande occasione. L’arte è di casa e la figlia Jasmine non vuole essere da meno ai genitori e la recita di fine anno è un piccolo passo verso la costruzione dei suoi sogni.













