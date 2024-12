C’è anche Francesco Bruni tra gli ospiti di Mara Venier, oggi domenica 22 dicembre, per la puntata natalizia di Domenica In. Si avvicina il debutto al cinema di Cortina Express e la presentatrice non può far altro che immergersi nell’atmosfera della festività coi protagonisti del film. Francesco Bruni è un giovane attore che ha già partecipato a film e commedie leggere, in questi ultimi anni, come In Vacanza su Marta, Altrimenti ci arrabbiamo e Gigolò per caso. In questo film è il nipote del personaggio interpretato da Christian De Sica.

“Non voglio dire come finisce il film, ma il mio personaggio trova la pace interiore. Prima però ci vuole quella frenesia che muove il tutto, altrimenti il film non farebbe ridere. Mi sono trovato bene nel mio personaggio, che è un po’ ingenuo, innamorato di una ragazza. E’ una persona candida che non si accorge del marcio intorno, dò la paghetta a mio zio e lo tengo buono così”, l’anticipazione a Hot Corn.

Francesco Bruni e il divertimento senza fine con De Sica e Lillo: “Il comico non sono io…”

Nell’intervista rilasciata al canale YouTube di Hot Corn, l’attore confida di essersi divertito moltissimo sul set e spera che sia lo stesso per il pubblico in sala, ovviamente. Grande feeling con il resto del cast, soprattutto con i protagonisti che definisce giustamente due mostri sacri. “Io non sono un comico ma se fai questo tipo di film ci provi. Vicino a due mostri come Lillo e De Sica non sono io il comico…”, sottolinea il giovane attore.

“Abbiamo lottato contro le intemperie…”, rivela ancora a Hot Corn, anticipando alcune gag e situazioni surreali che si sono create direttamente sul set. Chissà se oggi a Domenica In, rivelerà qualche altro dietro le quinte succulento.

