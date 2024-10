Intervento d’urgenza per Francesco Flachi, vittima di un malore in campo: l’ex calciatore ha avuto un infarto, ma fortunatamente sta meglio. La vicenda risale a giovedì, ma è stata resa nota recentemente dall’ex attaccante della Sampdoria, che ora allena il club Psm Rapallo, che milita in Promozione e dove inizialmente giocava, mentre ora ne è appunto l’allenatore. In seguito al malore, Flachi è stato portato subito in ospedale, dove è stato sottoposto a un’operazione chirurgica che è riuscita. Lo stesso tecnico è intervenuto sui social per rassicurare tutti riguardo le sue condizioni di salute.

In primis, ha ringraziato tutti per i messaggi ricevuti, poi nella storia pubblicata su Instagram ha spiegato di stare bene e di essere già in piedi. A provarlo una foto che ha pubblicato con la storia, in cui lo si vede ai piedi del letto, con il cellulare puntato davanti allo specchio. “Sto benissimo, sono già in piedi“, ha scritto il 49enne, precisando che “i controlli per fortuna danno indicazioni confortanti“.

“PRINCIPIO DI INFARTO PER FRANCESCO FLACHI”

Tra i molteplici messaggi ricevuti da Francesco Flachi c’è pure quello della Sampdoria, club a cui è legato: sui social è stato pubblicato un post dedicato all’ex calciatore. Invece, il club Psm Rapallo dove allena ha comunicato che, dopo “un principio di infarto“, le condizioni del mister “sono buone“. Inoltre, è stato ricostruito l’accaduto: la società ha spiegato che erano le ore 17 di giovedì quando Flachi ha accusato un malore a casa. Dunque, è stato soccorso ed è stato trasportato all’ospedale di Lavagna, nonostante l’allerta arancione in Liguria.

FRANCESCO FLACHI COME STA? “VOGLIO TORNARE ALLA VITA NORMALE”

Ora Flachi è ancora ricoverato e anche tramite il club che allena ha voluto ringraziare tutti coloro che gli hanno dedicato un pensiero. Per quanto riguarda la sua uscita dalla struttura ospedaliera, la squadra ha fatto sapere che verrà sottoposto a un altro intervento, dopo quello in cui gli è stato applicato uno stent: stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, nella prossima operazione ci sarà un’altra pulizia coronarica. “La prossima settimana conto di tornare alla vita normale“, ha concluso Flachi.