La “seconda vita” di Francesco Paolantoni: il comico è tornato a splendere dopo un periodo difficile

Da qualche anno a questa parte, ormai, Francesco Paolantoni ha ritrovato un certo slancio in tv. E’ spesso ospite di programmi televisivi in prima serata, nonché simpatico protagonista di Ballando con le Stelle e Tale e quale Show. Il comico partenopeo porta ovunque la sua coinvolgente leggerezza, con il desiderio di regalare al pubblico qualche momento di svago e divertimento. Lui, che il divertimento lo conosce bene, sa come fare. La sensibilità per la comicità l’ha sempre avuta, anche se nel corso della sua vita ha dovuto affrontare momenti molto difficili e complicati (forse una depressione) che lo hanno messo a dura prova.

Come quando era sottoposto a continui attacchi di rabbia, frutto di tanti problemi famigliari e diverse scelte errate sul piano lavorativo che hanno frenato il suo percorso di carriera, tra bruschi stop e cadute inaspettate.

“Ho avuto un grande successo in passato, ho fatto delle belle cose al cinema e in televisione ma non ho fatto delle scelte giuste e quindi questo successo è calato”, ha raccontato a cuore aperto durante la sua esperienza a Ballando con le Stelle. Il lavoro è mancato per tanti anni, anche se nei teatri Francesco Paolantoni otteneva feedback a volte positivi.

“Riempivo i teatri più piccoli oppure non li riempivo per niente e questo ha provocato tanta sofferenza in me, anche rabbia”, spiega l’attore. Ad un certo punto il comico si era rassegnato all’andazzo che aveva preso la sua vita, ma fortunatamente le opportunità sono tornate a bussare alla sua porta e lui è stato bravo a coglierle al volo. Oggi infatti Paolantoni vive una nuova fase soddisfacente della sua carriera e le ombre della depressione sono alle spalle…