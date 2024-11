Chi è Frank Faricy, ex marito di Ludovica Frasca? Di lui si parla tanto, soprattutto dopo che l’attrice è entrata a far parte del reality de La Talpa. Solo pochi anni fa, nel 2021, i due erano felicemente sposati. Correva il mese di febbraio e si parlava di fiori d’arancio con l’imprenditore, che ai tempi era sconosciuto al mondo dello spettacolo. Dopo sole tre settimane dal fatidico sì, i due si sono separati, a quanto pare per volere di Ludovica Frasca, anche se la situazione non è stata mai chiarita esplicitamente in modo mediatico.

Frank Faricy è un importante imprenditore che ad oggi si occupa di intelligenza artificiale. Fondatore della XGen, società avviata nel 2017, oggi è impegnato in Florida nel suo lavoro all’avanguardia, luogo in cui Ludovica lo seguiva costantemente, arrivando a vivere tra Italia e America prima di sposarlo. Poi la proposta di matrimonio, arrivata come un fulmine a ciel sereno: a dare la notizia è stata proprio lei su Instagram, che ha avvisato i fan con la tipica frase inglese: “I Said Yes”, ovvero “Ho detto sì”. Ma come mai dopo poco tempo tutto è crollato?

Frank Faricy, Ludovica Frasca parla della fine delle nozze: “Presto vi racconterò tutto…”

“È stato tutto perfetto e oltre quello che avrei mai potuto immaginare“, raccontava la Frasca su Frank Faricy, ex marito. In quel periodo i fan avrebbero immaginato tutto tranne una fine così imminente del matrimonio. L’attrice ed ex velina non ha mai raccontato i dettagli dell’accaduto, ma ha lasciato intendere che da molto tempo i suoi amici e familiari la stavano avvisando che qualcosa non andava. Ma cosa? Questo purtroppo non si è mai capito, e Ludovica Frasca si è limitata a dire queste parole: “Se in una relazione state male, andate via“.

Lui, londinese di origine, le aveva messo la fede al dito solo tre settimane prima della fine del matrimonio. L’attrice, ha poi confessato ai fan la rottura con Frank Faricy scrivendo ai follower su Instagram che ci sono cose che non si possono spiegare, e che forse ogni storia d’amore ha un suo momento: “Aspetto il tempo per raccontare il mio “addio” Aspetto il tempo, lo so, ma oggi finalmente lo faccio con serenità“.