Frecce Tricolori oggi 2 giugno 2024/ Diretta tv video, orario e info show da Roma per Festa della Repubblica

Tra gli eventi più attesi della Festa della Repubblica italiana, anche oggi 2 giugno 2024, c’è senza dubbio il sorvolo delle Frecce Tricolori a Roma, lo spettacolo offerto dalla Pattuglia Acrobatica Nazionale. Dieci aerei, di cui uno solista e gli altri nove in formazione, coloreranno il cielo della capitale con i colori della bandiera italiana, poi seguirà il passaggio di elicotteri e mezzi pesanti per la parata militare.

Non sono stati indicati orari ufficiali per quanto riguarda il passaggio delle Frecce Tricolori, ma secondo quanto riportato nei giorni scorsi dal Corriere della Città, potrebbero esserci due sorvoli nella zona delle celebrazioni, di cui il primo potrebbe avvenire tra le ore 9 e le 9.30, con un passaggio doppio sull’Altare della Patria, mentre il secondo sorvolo dovrebbe avvenire verso mezzogiorno o, comunque, alla fine della parata militare. L’ipotesi è stata fatta tenendo conto del programma della Festa della Repubblica della giornata: infatti alle 9 è previsto l’omaggio alla Tomba del Milite Ignoto all’Altare della Pietra, mentre mezz’ora dopo comincia la rassegna delle truppe per la parata, che si tiene alle 10 ai Fori Imperiali.

COME SEGUIRE LE FRECCE TRICOLORI 2024 IN DIRETTA TV E VIDEO STREAMING OGGI 2 GIUGNO

Le Frecce Tricolori si sono fatte notare nei cieli di Roma ancor prima del 2 giugno 2024, quando hanno sfrecciato per un’altra occasione, per la celebrazione del Concorso Ippico Internazionale della capitale. Erano le 13.30 del 24 maggio scorso quando la Pattuglia Acrobatica Nazionale è comparsa sui cieli di Roma regalando un grande spettacolo. Il prossimo è quello previsto oggi, ma come seguirlo? Chi ha la fortuna di poterlo fare dal vivo, deve preoccuparsi di posizionarsi su alcuni punti strategici, per poter godere al meglio dell’Air Show.

Ad esempio, citiamo il Palazzo dell’Aeronautica in viale dell’Università, al Gianicolo, ci sono il parco del Pincio e il Giardino degli Aranci, l’alternativa è di recarsi in centro, proprio nei pressi dell’Altare della Patria. Se invece siete tra coloro che non possono seguire l’evento dal vivo, oggi 2 giugno, si può seguire il sorvolo delle Frecce Tricolori, così come la parata militare, in diretta tv e video streaming, visto che l’evento sarà seguito dal Tg1 su Rai 1, e di conseguenza anche su Raiplay.

LA NASCITA DELLE FRECCE TRICOLORI E I POSSIBILI TRANSITI

Le Frecce Tricolori, che si fanno ammirare in tutta Italia e all’estero, sono pronte a lasciare la scia verde, bianca e rossa sul cielo di Roma. Solitamente la Pattuglia Acrobatica Nazionale dell’Aeronautica Militare italiana sorvola la città storica, poi transita a bassa quota dal Quirinale e nuovamente sul Vittoriano, in un grande abbraccio ai cittadini italiani in questo giorno di festa.

In realtà, il nome ufficiale è 313o Gruppo Addestramento Acrobatico, ma più comunemente sono note come Frecce Tricolori, comunque sono nate nel 1961 su decisione dell’Aeronautica militare di creare un gruppo permanente per “allenare” i suoi piloti all’acrobazia aerea collettiva. Le sede operativa è all’aeroporto di Rivolto, in Friuli-Venezia Giulia, mentre per quanto riguarda la composizione, è la pattuglia acrobatica più “affollata” a livello globale, perché sono coinvolti dieci aerei, ma sono riconosciute in tutto il mondo anche e soprattutto perché sono tra le migliori pattuglie aeree acrobatiche a livello internazionale.

