Frecce Tricolori-Patrouille de France, video show/ Quirinale, Italia ‘batte’ Francia

FRECCE TRICOLORI “BATTE” PATROUILLE DE FRANCE

Frecce Tricolori battono Patroulle de France 1-0. Il nuovo Trattato di cooperazione tra Italia e Francia mette allo stesso livello i due storici Paesi capitali per il Sud Europa, ma se si parla di volo (e spesso anche di calcio) tra i due “cugini” non c’è partita: le Frecce che hanno sorvolato sul Quirinale stamane in occasione della firma del Trattato fra Draghi e Macron sono state accompagnate dalle “cugine” francesi, dimostrando però un’evidente superiorità artistica e coreografica.

Stiamo esagerando? Troppo campanilisti? Siamo rimasti ancora a Materazzi-Zidane? Può essere, sta di fatto però che la compattezza e le coreografie messe in campo dalla straordinaria pattuglia dell’Aeronautica Militare italiana non hanno davvero rivali, neanche tra le “Frecce” francesi giunte a Roma assieme al loro Presidente Emmanuel Macron.

IL VOLO SHOW PER IL TRATTATO DEL QUIRINALE

Uno spettacolo unico, con anche il cerchio perfetto disegnato in cielo attorno al Quirinale dalle scie tricolori francesi e italiane: gli inni nazionali rispettivi e poi il volo per il cielo di Roma con tutti con naso all’insù per godersi il momentaneo ma bellissimo spettacolo nel cielo azzurro limpido romano. Le Frecce Tricolori volano su Aermacchi mb-339pan, la Patrouille de France sui Dassault-Dornier alpha jet: nel nuovo Trattato di cooperazione una parte importante sarà legata anche alla strategia comune sul fronte tecnologico e militare: ecco, lo spettacolo visto oggi delle Frecce ne è un perfetto anticipo e simbolo. Certo, la compattezza vista dai nostri jet per il momento i francesi se la sognano, così come il numero di Coppe del Mondo ed Europei sul fronte calcistico. E ogni tanto, lasciateci essere un po’ campanilistici con i nostri cugini e amici francesi…

Le frecce tricolori 🇮🇹 e 🇫🇷 oggi a Roma per celebrare la firma del Trattato per una cooperazione bilaterale rafforzata. Rafforzare il dialogo e le iniziative comuni e investire su un futuro comune@Quirinale @Palazzo_Chigi @Elysee @ItalyMFA @FranceenItalie pic.twitter.com/HSL3MxtqNu — Italy in France (@ItalyinFrance) November 26, 2021





