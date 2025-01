Fred De Palma è uno dei pilastri del reggaeton italiano nonchè uno degli artisti più desiderosi di vincere Sanremo, anche se – per ora – la sorte non lo ha mai accontentato. Facendo un tuffo nel suo passato si scoprono lati oscuri, spesso riportati anche nelle sue canzoni. Una tra queste è “Adrenalina“, dove Fred De Palma racconta del periodo in cui ha sofferto di dipendenza dal gioco. In un’intervista al Corriere della Sera ne ha parlato in modo approfondito, confessando di non esserne ancora uscito del tutto.

L’artista ha svelato che per chi fa il suo lavoro, il rischio di sviluppare dipendenze è altissimo, e a lui le “vie di mezzo” nella vita non piacciono affatto: “Io devo o vincere tutto o rovinare tutto“, ha detto al giornale. In effetti, come ricorda lui stesso, anche a Sanremo è stato così: si è classificato ultimo mentre in tutta Europa è arrivato a raggiungere il primo posto nelle classifiche. Per quanto riguarda il gioco d’azzardo, invece, pare essere lo specchio di quello che lui si sente: o tutto o niente.

“La vittoria non era mai abbastanza. Non era importante quanto vincevo se sapevo che potevo vincere di più“, ha spiegato Fred De Palma al Corriere della sera, al quale ha rivelato che per un periodo viveva sdraiato sul divano con il cellulare in mano perdendo soldi. In effetti, in una delle sue canzoni si legge una barra decisamente esplicativa: “Sono schiavo dell’adrenalina / Sto puntando a cinquecentomila“. Tra le confessioni fatte pubblicamente, Fred De Palma ha anche dichiarato di aver avuto un problema anche nelle relazioni.

A Cosmopolitan aveva spiegato che in passato le esperienze di una notte con le donne gli facevano molto male e che ha sempre vissuto i rapporti in modo poco profondo. Per lui era più importante il momento della conquista piuttosto che poi far durare la relazione. Oggi, fidanzato con Jori Delli si è reso conto che sebbene nella nostra società valga ancora il pensiero che maggiori conquiste facciano un uomo più attraente e virile, è più soddisfacente riuscire a conquistare tutti i giorni la stessa donna: “Mi ha reso sereno, come mai ero riuscito a essere” ha confessato Fred De Palma, che quest’anno non sarà tra i big di Sanremo.