Ormai lo amano proprio tutti sia per la sua bravura che per la sua innegabile bellezza: stiamo parlando di Furkan Palali, che interpreta il misterioso Fikret di Terra Amara, la soap turca che ormai da mesi sta facendo impazzire i telespettatori di Canale 5. Passiamo subito a scoprire qualcosa in più su di lui, il legame con la famiglia e i genitori, e qualche segreto sulla sua vita privata. Prima di tutto Furkan Palali è nato nel 1986, il 27 ottobre in Turchia, nella città di Konya. Oltretutto, Fikret di Terra Amara è altissimo: misura 1 metro e 90 centimetri!

La sua carriera inizia con una strada completamente diversa da quella del cinema. Furkan Palali si laurea infatti ad Ankara in una facoltà che nessuno si aspetterebbe mai, ingegneria geologica. Parallelamente si dedica allo sport e grazie alla sua bellezza e al suo fisico, inizia a lavorare anche come modello. In questo periodo comincia ad interessarsi di recitazione, scoprendo di avere un talento innato davanti allo schermo. Alle spalle ha due genitori che lo sostengono tantissimo, come ha raccontato da Silvia Toffanin a Verissimo, deve tutto a loro, che gli hanno insegnato che nella vita serve coraggio.

Furkan Palali ha una fidanzata? La confessione a Verissimo: “Voglio una famiglia…”

Per quanto riguarda la vita privata di Furkan Palali rimane ancora un mistero. L’attore è molto riservato e spesso ha tenuto nascoste le sue storie d’amore, per questo ancora oggi non si sa chi è la fidanzata di Furkan Palali. I genitori si chiamano Cemile e Azmi Palali e ha anche un fratello. Vita sentimentale? Risposta positiva! Qualche tempo fa, sempre a Verissimo Furkan Palali ha ammesso di essere fidanzato da mesi con un’attrice, ma di lei non si sa il nome. Sempre in quell’occasione ha ammesso di voler costruire una famiglia, ma che questo non è il momento giusto.

Furkan Palali è amatissimo dal pubblico italiano, che continua a seguire in modo molto puntuale la soap turca di Canale 5, ma non solo per quello! L’attore è sempre stato disponibile a rilasciare tante interviste specialmente a Verissimo, ma è anche comparso in un’occasione particolare a C’è Posta per Te, stando accanto durante la puntata a Roberta, una ragazza che ha voluto fare una sorpresa a sua madre dopo aver perso il padre quando aveva solo 13 anni.