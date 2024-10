Furkan Palali arrabbiato con la giuria per le dure critiche ricevute nella prima puntata di Ballando con le stelle 2024

Furkan Palali è furioso per i giudizi severi ricevuti dalla giuria di Ballando con le stelle 2024 nel corso della prima puntata. Lo ammette nel video mandato in onda prima della seconda esibizione dell’attore turco, dichiarando: “Sono stato giudicato molto, non sono stato per nulla apprezzato. Posso ricevere critiche per la mia danza… Non hanno capito la mia danza. Non si sono comportati in modo ospitale e avrebbero dovuto motivarmi affinché potessi fare meglio. Ma questo mi ha motivato di più!”

Dopo l’esibizione in studio a Ballando, Ivan Zazzaroni è il primo a togliersi un sassolino dalle scarpe, dicendo: “Io ho visto bene solo le prese, del resto non mi è piaciuto nulla!” Al brusco commento del giurato segue quello del collega Fabio Canino: “Nel filmato tu dici che non siamo stati ospitali: sei come tutti gli altri, non è un punto in più venire da un altro paese. Sembrava un servizio fotografico per un fotoromanzo”.

Selvaggia Lucarelli difende Furkan Palali dalle critiche dei colleghi a Ballando con le stelle 2024

Anche le parole di Carolyn Smith verso Furkan Palali sono molto critiche: “Mi dispiace che forse non sono stati ascoltati i nostri consigli e le nostre critiche. Tutti i vip sono ospiti e sono qui per imparare a ballare. Erica ha battuto la schiena nella prima parte di coreografia: la salute è importante. Se fai l’attore, usa il mestiere d’attore per metterlo nel ballo.”.

L’unica a spezzare una lancia per l’attore turco è Selvaggia Lucarelli: “Mi sembra tutto un po’ eccessivo. Avete trovato il coraggio con l’unico che non parla l’italiano! A me piace chi è coraggioso con i pesci grossi. Ti darò un voto grosso solo per questo”.

