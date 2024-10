Chi è Gabriele, nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Gabriele è uno dei tanti, nuovi cavaliere del trono over di Uomini e Donne che, in ogni puntata, continua a regalare emozioni ai telespettatori. Gabriele arriva da Mestre, in provincia di Venezia, ha 64 anni. Sono vedovo, pensionato e una figlia di 37 anni. Prima di andare in pensione lavorava come consulente finanziario per un istituto di credito. Gabriele ha cominciato l’avventura nel parterre del trono over uscendo con Ida con cui, però, ha chiuso subito e con Sabrina con la quale, invece, c’è stato anche un bacio. Nonostante sia stato bene con Sabrina, tuttavia, ha deciso di non concederle l’esclusiva come, invece, avrebbe voluto lei.

Sabrina, infatti, in studio, ha dichiarato di essere piacevolmente colpita da Gabriele con cui condivide anche il dramma di essere vedova. “Pensavo che avesse cambiato idea sulla non esclusiva. Io mi sento solo di voler conoscere lui. Poi lui ha detto che vuole conoscere altre persone, ci stava. Ma ieri sera siamo stati a cena insieme, siamo stati insieme e ci siamo lasciati dopo colazione e ho pensavo che avessi cambiato idea”, le parole di Sabrina. Pur con dispiacere, la dama ha così accettato la scelta di Gabriele di uscire con altre signore.

Gabriele tra Sabrina e Alessia: cose succede a Uomini e Donne

Tra le dame del trono over di Uomini e Donne che hanno particolarmente colpito Gabriele c’è Alessia che il pubblico del dating show di canale 5 ha conosciuto nella scorsa stagione. “C’è stata sintonia“, spiega il cavaliere al centro dello studio strappando un sorriso ad Alessia con la quale, almeno per il momento, la conoscenza starebbe continuando.

L’atteggiamento di Gabriele fa torcere il naso a Gianni Sperti e Tina Cipollari che non si fidano molto delle sue parole decidendo di capire chi sia davvero il nuovo cavaliere di Uomini e Donne.

