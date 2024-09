Gabriele Corsi sarà uno degli ospiti della trasmissione Da Noi…A ruota libera che andrà in onda domenica 29 Settembre 2024. Andiamo a vedere insieme chi è Gabriele Corsi e alcune curiosità riguardo la sua vita lavorativa e privata. Gabriele è nato a Roma il 29 Luglio 1971 ed è un comico e showman componente del Trio Medusa, esplosi grazie alla trasmissione Le Iene.

Gabriele Corsi, chi è la moglie Laura Pertici / Amore e condivisione e lo 'strano' primo incontro

Nonostante una grande carriera come comico e showman Gabriele ha fatto il suo debutto nel piccolo schermo e nel programma tv Il Commissario Rocca, nell’ormai lontano 1996. Ha fatto una grande gavetta ed ha una buona carriera come attore, ha preso parte sia film che ad alcune serie tv, il film 10 Regole per farla innamorare e poi la serie Romanzo Siciliano, ultima volta per lui nel ruolo di attore.

Chi è Laura Pertici, moglie di Gabriele Corsi/ L'amore sbocciato ad uno spettacolo del Trio Medusa

Si dedica alla conduzione di programmi tv e radio ed ha la sua consacrazione nel 1999 dove fa parte del Trio Medusa, un trio comico che lo ha visto protagonista prima alle Iene e poi in trasmissioni come ‘Quelli che il calcio’. Fa parte di questo trio insieme a Furio Corsetti e Giorgio Daviddi. Lavora e ottiene molto successo nel Trio Medusa ma riesce ad averne anche come solita e nel 2018 ottiene la sua consacrazione.

Gabriele Corsi, chi è ed alcune curiosità sulla sua famiglia

Come abbiamo detto Gabriele Corsi ha intrapreso anche una carriera da solita arrivando a presentare Boss in Incognito e Reazioni a Catena alla Rai, nel 2021 ha lavorato alla conduzione dell’Eurovision, insieme a Cristiano Malgioglio. Nel 2022 sbarca sul Nove dove conduce Don’t Forget the Lyrics e trasmissione dove ha avuto grande successo e grazie al quale ha ottenuto anche riconoscimenti.

Gabriele Corsi, chi è la moglie e giornalista Laura Pertici/ "L'assenza ci ha uniti ancora di più"

Per quel che riguarda invece la vita privata, Gabriele Corsi non ha scheletri nell’armadio ed ha una vita serena che conduce ormai da diversi anni. E‘ sposato dal 2002 con la giornalista di Repubblica Laura Pertici, donna dal quale ha avuto due figli, Margherita e Leonardo. Una famiglia molto unita e che condivide di tanto in tanto (meno con i figli) alcuni scatti sui propri canali social; oltre a loro c’è anche il gatto Daisy al quale la famiglia è molto legata.

Gabriele Corsi è laureato in Scienze Politiche all’Università La Sapienza di Roma e coltiva grandi passioni come la musica, il calcio e i viaggi, in particolare per le mete esotiche. Tifoso abbastanza sfegatato della Lazio Gabriele Corsi segue molto lo sport e ha un grandissimo legame con la sua famiglia, non è esente da belle dediche nei confronti della moglie e dei figli.