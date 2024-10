GABRIELLA MICHELI, L’AMICA DI LILIANA RESINOVICH A QUARTO GRADO

Gabriella Micheli, vicina di casa di Liliana Resinovich, torna a parlare dell’amica a Quarto Grado e a insinuare dubbi sul matrimonio con Sebastiano Visintin e sull’eventuale ruolo che potrebbe aver avuto nella scomparsa e morte della donna al centro del giallo di Trieste. “Quel corpo è stato occultato“, la premessa da cui parte però poi arrivare a smentire Carmelo Abbate quando parla di fari accesi sul marito dopo la scomparsa della moglie. “Ma quali fari che fino al 23 dicembre eravamo tutti allo sbando! Parliamoci chiaro, la verità è questa: fino al 23 dicembre nessuno si è mosso, lei lo sa perché ha letto le carte“.

Non sono mancate scintille tra il giornalista e Gabriella Micheli: “Fa un’illazione su di me dicendo che la seguivo“, dichiara la donna, a cui però Abbate risponde assicurando che l’obiettivo resta quello di scoprire la verità sulla morte di Lilly. Ma l’ospite tira dritto e segnala alcune stranezze che riguardano il vedovo: “Ha una scopertura di tre ora e ora sta emergendo che i filmini sulla GoPro non sono perfetti come aveva dichiarato, non sono gli originali“. Inoltre, non c’è alcun riferimento alla sua moto nell’indagine, “perché lui non ha mai detto che possiede una moto“.

“SCOPRIRETE DEL VERO AFFETTO PER LA MOGLIE…”

Gabriella Micheli si sofferma anche sulle chiavi di Liliana Resinovich: “Io non le ho assolutamente prese“, ha precisato a Quarto Grado, rivelando di essere dispiaciuta per l’assenza di Sebastiano Visintin perché avrebbe gradito un confronto diretto col marito dell’amica. “Sono due anni e mezzo che abitavamo vicino e camminava con la testa bassa. Ma non è remissivo, io lo disprezzo come uomo e marito. Sono disposta anche ad andare davanti agli inquirenti con lui“. Invece, a proposito del cellulare, ritiene bizzarro che quello di Liliana Resinovich, usato per contattare il presunto amante, non avesse il pin, mentre quello usato come router sì. Durissima Gabriella Micheli quando si parla del matrimonio: “Non siamo mai andati d’accordo, ma lo disprezzo perché non si è comportato da uomo. Quando sarà il tempo uscirà del suo affetto per la moglie…“. A proposito della presunta relazione con Claudio Sterpin, racconta: “Quando ho conosciuto Claudio dopo, ci ha spiegato che forse Liliana avrebbe potuto andare via due giorni per ritornare entro il sabato affinché coronassero il sogno d’amore. Infatti, aspettavamo il 19“.