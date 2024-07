Dopo un mese esatto dalla fine di Temptation Island 2024 è naturale chiedersi che fine abbiano fatto alcuni dei concorrenti, specialmente chi si è innamorato di un tentatore o una tentatrice durante il percorso. Il programma, infatti, ha come scopo proprio quello di mettere alla prova fidanzati e fidanzate in crisi, che hanno un problema da risolvere o che non sono più sicuri dei loro sentimenti. Le coppie di quest’anno hanno generato un enorme successo, ma anche le “storielle” nate nei due villaggi. In particolare, Martina De Ioannes e Gaia Vimercati hanno deciso di lasciarsi andare durante il programma con due tentatori: Carlo Marini e Jakub Bakkour. Ma come stanno le cose oggi fra di loro? Si frequentano? Stanno insieme?

A svelarcelo sono le storie Instagram e alcune soffiate di chi li becca in giro per l’Italia, ma partiamo con ordine e iniziamo a capire com’è finita tra Gaia e Jakub. L’ex fidanzata di Luca Bad si è perdutamente innamorata del single Jakub, che nel villaggio di Temptation Island 2024 l’ha ricoperta di attenzioni e affetto, al contrario di quanto faceva il rapper ed ex compagno. Ebbene, i due sono stati avvistati a Riccione, in un locale, anche se non risulta che fossero in atteggiamenti intimi tanto da far insospettare i fan di una possibile relazione. Dopo i commenti insistenti dei followers, i due hanno voluto chiarire il tipo di rapporto che stanno costruendo, dichiarando di volersi conoscere ma con tanta serenità e leggerezza. A parlare è stato Jakub, che ha aggiunto di essere molto felice con lei e di provare una forte attrazione mentale oltre che fisica.

Temptation Island 2024, com’è finita tra Martina De Ioannes e Carlo Marini: l’indizio che ha spaventato i fan

Martina e Carlo stanno insieme? Esattamente come per Gaia e Jakub, gli appasssionati di Temptation Island 2024 si chiedono se la ex ragazza di Raul sia diventata la fidanzata del tentatore Carlo Marini. Purtroppo, però, le notizie non sono buone, tanto che un indizio ha preoccupato i fan: Martina ha smesso di seguire Carlo su Instagram, mentre lui fuori da Temptation Island 2024 non ha mai ricambiato il suo follow. Che sia stato tutto un gioco per il ruolo da tentatore? Forse, anche perché sembra che il suo nome sia nella lista dei possibili nuovi tronisti di Uomini e Donne 2024.

Insomma, un rapporto mai iniziato che prometteva tanto ma è finito nel nulla. Dopotutto, però, Martina non era pronta per una nuova storia, ed è uscita da Temptation Island 2024 con la voglia di viversi completamente i suoi 26 anni. Certo, sotto ai suoi post i fan spingono con i commenti, chiedendole di chiarire come stanno le cose. Lei, però, non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione e nemmeno Carlo Marini. Non ci resta dunque che aspettare possibili risposte da parte dell’ex fidanzata di Raul. A proposito di quest’ultimo, pare che il giovane si stia divertendo parecchio con Nicole, single ed ex tentatrice di questa edizione. Se son rose fioriranno.