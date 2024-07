Dopo una fine piuttosto tragica a Temptation Island 2024, la ormai ex fidanzata di Luca Bad, Gaia Vimercati si è data una seconda possibilità. Il percorso della coppia nel programma è stato uno fra quelli più tormentati, tanto che entrambi hanno deciso di restare single dopo il falò di confronto. Una volta spentisi i riflettori, Gaia Vimercati si è subito lanciata nelle braccia del suo amato tentatore Jakub Bakkour, alla quale si era legata durante il percorso. Tra di loro c’è sempre stato un gran feeling, specialmente nell’ultimo periodo in cui lei lo guardava innamorata e continuava a ripetere alle altre single quanto fosse bello.

Intanto, con Luca Bad la storia è ufficialmente terminata. Entrambi erano fidanzati da quasi due anni, più precisamente da un anno e otto mesi e dopo il falò si sono resi conto dell’impossibilità di continuare la storia nella vita quotidiana, così si sono detti addio. Dopotutto, erano incredibilmente diversi: lei voleva una relazione stabile, mentre il rapper Luca Bad ha dichiarato più volte di avere voglia di essere circondato da tantissime donne. “Una volta rientrati in casa, la mia necessità era di tempo e spazio.”, ha spiegato Gaia Vimercati dopo il programma, raccontando che la loro storia è sempre stata piena di litigi. “Quando ci sono tanti punti di domanda e c’è una Gaia con un percorso di amor proprio.. erano due strade che non si incrociavano”.

Gaia Vimercati su Jakub Bakkour: “Dopo il programma ci siamo sentiti tutti i giorni”

Com’è finita tra Gaia Vimercati e Jakub Bakkour? Ancora non si ha una risposta certa, ma i due sono stati beccati in vacanza insieme a Riccione. Dopo la decisione di rimanere single, l’ex fidanzata di Luca Bad ha deciso di viversi qualche giorno con il tentatore alla quale si è legata e lo ha fatto lontano – forse non troppo – dalle telecamere. Sulla riviera romagnola, i due sono stati visti insieme dopo Temptation Island 2024, elemento che ci fa capire che la storia con l’ex è finita del tutto. Intanto i fan sui social gridano alla “ship” e tifano la coppia formata da Gaia e Jakub, sostenendo che entrambi sono perfetti l’uno per l’altra.

Anche per loro, come per tutti gli ex concorrenti di questa stagione di Temptation Island, manca poco alla resa dei conti nello studio di Uomini e Donne a settembre, dove le coppie si confronteranno per chiarire la situazione. Intanto, una volta spenti i riflettori, Gaia Vimercati ha subito spoilerato un dettaglio croccante: lei e Jakub si sono sentiti tutti i giorni anche dopo il programma. La loro storia si trasformerà in amore? Non ci resta che aspettare!