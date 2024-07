Gaia Vimercati e Jakub Bakkour stanno insieme dopo Temptation Island 2024? Avvistati dai fan

Gaia Vimercati e Jakub Bakkour potrebbero essere la nuova coppia dell’estate. Lei protagonista di una delle coppie di Temptation Island 2024, lui uno dei tentatori dell’edizione: nel villaggio delle fidanzate i due si sono incontrati e hanno iniziato a conoscersi, mostrando sin da subito un certo feeling. Il rapporto, di giorno in giorno, è poi cresciuto, portando Gaia a dare l’esclusiva a Jakub e a palesargli di volerlo conoscere anche fuori dal programma.

Al falò di confronto col fidanzato Luca Bad, Gaia ha effettivamente manifestato tutti questi dubbi, ammettendo di non essere pronta a tornare con lui e di dover, anzi, comprendere quale fosse la sua strada. A poche sono valse le richieste di Luca di tornare insieme, visto che, come poi mostrato dal video ‘un mese dopo’, Gaia ha deciso di non tornare sui suoi passi.

Gaia insieme a Jakub dopo la rottura con Luca a Temptation Island 2024

E se è dunque confermato che Gaia e Luca non sono tornati insieme dopo Temptation Island 2024, è altrettanto vero che lei ha deciso di continuare a conoscere il tentatore Jakub. I due si sono inizialmente sentiti per telefono ma, a quanto pare, hanno anche iniziato a vedersi. A confermarlo è un avvistamento, con tanto di video, dei due insieme. Jakub e Gaia si sono rivisti a Riccione, in un locale in pieno giorno, mentre chiacchieravano sorridenti. I due sono stati non solo fotografati ma anche ripresi in un video che sta facendo il giro del web. Che stia nascendo una nuova coppia? Il pubblico di Temptation Island 2024 ne sarebbe sicuramente felice.