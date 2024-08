Inizia subito con il botto l’esperienza dell’allenatore italiano, Gennaro Gattuso, presso l’Hajduk di Spalato, noto club croato. Il tecnico calabrese ha già fatto il suo debutto ufficiale dopo la firma dello scorso 12 giugno, essendo impegnato nei gironi di qualificazione della Conference League nella sfida contro l’Hb Troshavan, vinta all’andata per due reti a zero e conclusasi con un pareggio a reti bianche ieri, durante il match di ritorno e risultato che ha permesso alla squadra di Gennaro Gattuso di proseguire il suo cammino verso la coppa europea.

Diretta Italia spada a squadre maschile/ Streaming video Rai (scherma Olimpiadi Parigi 2024, 2 agosto)

In conferenza stampa, dopo il match di andata, Gennaro Gattuso si è però arrabbiato con un giornalista. Affiancato da un traduttore, l’ex centrocampista del Milan ha chiesto lumi sulla domanda di un collega che gli ha prima fatto i complimenti per la vittoria, per poi lamentare un gioco non proprio idilliaco nel secondo tempo. Gennaro Gattuso ha replicato a tono, come solo lui sa fare, spiegando: “Il primo tempo? Mi dici solo le cose negative? Rispondi ohu, parla prima delle cose positive e poi delle cose negative”.

Calciomercato Napoli/ Neres è perfetto per Conte. Pronta una nuova offerta per Gilmour (2 agosto 2024)

GENNARO GATTUSO VS GIORNALISTA: “GIOCATO BENE PER 60 MINUTI…”

Quindi ha aggiunto: “Cominciamo male io e te, per 60 minuti abbiamo giocato un calcio incredibile e tu mi dici perchè per 30 minuti abbiamo giocato male, ma dimmi, ma dimmi!”. A quel punto la conversazione fra i due si è interrotta e Ringhio ha liquidato il giornalista con un “Vai, vai”; come per dire “Smettila dai e parla di cose serie”.

Ovviamente non sono nuove le discussioni con i giornalisti per Gennaro Gattuso anche perchè il mitico Ringhio ha sempre avuto un carattere molto sanguigno, così come del resto faceva quando indossava ancora le scarpe da calcio. Non si risparmia mai e quando c’è da rispondere a tono o si sente in qualche modo “penalizzato” da giudizi e commenti, non esita ad esprimere il proprio punto di vista in maniera schietta, così come fatto negli scorsi giorni con il giornalista della stampa croata.

Diretta MotoGp/ Prove libere live streaming video GP Gran Bretagna 2024: Martin primo! (oggi 2 agosto)

GENNARO GATTUSO E IL POVERO TRADUTTORE

Tra l’altro, a far scappare il sorriso vedendo il siparietto che trovaste nel video qui sotto, anche il modo con cui Gennaro Gattuso ha ripreso il povero traduttore, ovviamente vittima innocente del battibecco con il giornalista. L’ex allenatore del Napoli lo ha infatti incalzato dicendogli “Rispondi, oh”. La sensazione è che per lo stesso “braccio destro” del tecnico italiano sarà una lunghissima stagione soprattutto durante le conferenze stampa più spinose, quelle post match persi.

Gennaro Gattuso, che ha firmato un contratto con la compagine di Spalato fino al 30 giugno del 2026, avrà un compito non facile, quello di riportare l’Hajduk alla vittoria del campionato, appuntamento che manca da esattamente 20 anni visto che l’ultimo successo in campionato risale alla stagione 2004-2005. Riuscirà nell’impresa? Il primo obiettivo è quello di fare meglio dell’anno scorso, quando l’Hajduk ha perso la finale della Supercoppa croata e non è andato oltre il terzo turno di qualificazione della Conference.