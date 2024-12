Alessandro Cavallo non ha mai fatto mistero di essere legatissimo ai suoi genitori. Durante l’esperienza di Amici, raccontò quanto fossero importanti e soprattutto presenti nella sua vita. Con caratteri diversi, mamma e papà, sono sempre stati un faro nel buio per Alessandro, le persone migliori con cui confidarsi ed avere un confronto. Curioso che la sua passione per la danza nasca in famiglia: praticamente è stato il nonno paterno a “trasmettergli” questo amore viscerale per il ballo.

Chi sono i ballerini professionisti di This is me?/ Da Alessio Cavaliere a Daniele Sibilli nel corpo di ballo

In una interessante intervista di qualche tempo fa a Verissimo, Alessandro parlando dei genitori e più in generale della sua famiglia ricordò anche l’amato nonno. “Se ho iniziato a ballare è per mio nonno. E’ andato via che avevo solo dieci anni, lui era il pilastro della nostra famiglia. Ho cominciato per caso e mi sono accorto che non potevo farne a meno, perché era il mio rifugio”.

Maria Giovanna Elmi, perché non ha avuto figli?/ "Fui operata a vent'anni e mi dissero che..."

Alessandro Cavallo e l’amore infinito per i suoi genitori: “Papà e mamma sono una cosa sola”

Parole al miele anche per il padre, che Alessandro descrive come un uomo straordinario e dalle infinite risorse caratteriali. “Io amo mio padre perché è la persona più forte che conosca, ne ha passate di tutti i colori e si è sempre rialzato più forte di prima. È il mio punto di riferimento”. Durante la sua partecipazione ad Amici, il ballerino ricevette una sorpresa commovente da parte di mamma, ma lui si preoccupò moltissimo vedendola sola senza il papà.

Temeva che fosse successo qualcosa di grave e da li nacque un tenero siparietto con Maria De Filippi. “Mio padre e mia madre sono una cosa sola, com’è possibile che mia mamma non sia venuta? Non sta bene?”, chiese lui alla conduttrice. Preoccupazione legittima, ma per fortuna infondata, da parte di Alessandro. Per lui vi era in serbo un’altra sorpresa…

The Bad Guy 2, ci sarà la seconda stagione?/ Anticipazioni e trama: Nino in cerca di un misterioso archivio