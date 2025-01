Sono pochissime le informazioni sui genitori di Fabio Caressa, non sappiamo neppure i loro nomi, visto che il giornalista sportivo non ha quasi mai parlato della mamma e del papà. La riservatezza è sempre stata un tratto distintivo del carattere del giornalista che in rarissime occasioni si è sbottonato sulla sua vita privata e familiari. Di certo possiamo dirvi che Fabio Caressa ha un fratello di nome Maurizio a cui è molto legato. Ma chi sono i genitori di Fabio Caressa? A sorpresa si sono palesati durante l’intervista che il giornalista sportivo ha rilasciato con la moglie Benedetta Parodi negli studi di Verissimo da Silvia Toffain.

Nel video messaggio i genitori di Fabio Caressa hanno parlato proprio di Benedetta Parodi dicendo: “l’abbiamo vista, ascoltata e l’abbiamo amata da subito. Che dire: un’impressione ottima, mi ha dato un’idea di una brava ragazza”. Poi la madre di Fabio Caressa ha ricordato il giorno del matrimonio del figlio e la grande emozione provata nel vederlo sull’altare: “è stata un’emozione veramente grande”.

Una tenerezza ha detto, invece, il padre di Fabio Caressa ricordando il giorno del matrimonio del figlio con Benedetta Parodi che rivive ogni volta che guarda le fotografie di quel giorno. Poi i genitori di Fabio Caressa parlando della nuora Benedetta hanno detto: “ha una empatia enorme, riesce sicuramente a tenere un pò calmo Fabio che ha un carattere un pò impulsivo e perciò questo li rende veramente una coppia meravigliosa”.

La presenza dei genitori è stata importantissima nella vita del giornalista sportiva, anche se il padre ha rivelato: “se c’è un merito sicuro è il suo” – riferendosi alla moglie – “perchè gli ha insegnato il rispetto, l’educazione, l’unica cosa che non è riuscito ad insegnargli è l’ordine ed è uno dei motivi per cui ogni tanto hanno qualche discussione”. Infine parlando di Fabio Caressa e Bennett Parodi come genitori hanno detto: “che partecipano sicuramente alla vita dei figli, sicuramente li seguono e sicuramente consigliano e cercano di indirizzarli verso una giusta via”.

