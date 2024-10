DOMENICO GASPARRI E MAMMA IOLE, GENITORI DI MAURIZIO GASPARRI

Genitori di Maurizio Gasparri, chi sono? Questo pomeriggio, a partire dalle ore 17.15 su Rai 2, andrà in onda la nuova puntata di “Onorevoli Confessioni”, il programma che propone ai telespettatori “una serie di ritratti inediti e sorprendenti di tanti protagonisti della politica italiana”, mettendone in luce più che la loro immagine pubblica, quella più privata e forse maggiormente interessante per un format di questo tipo. E nell’appuntamento che potremo gustare tra poco il protagonista dell’intervista di Laura Tecce sarà il senatore capitolino di Forza Italia: ma cosa sappiamo dei genitori di Maurizio Gasparri e della storia famigliare di uno dei protagonisti più in vista della scena parlamentare, e non, di casa nostra?

Per scoprire qualcosa sulle origini dell’ex Ministro e chi sono i genitori di Maurizio Gasparri, bisogna fare un piccolo salto indietro nel tempo e più precisamente al 1956, anno di nascita di uno dei politici di più lungo corso che oggi, a 68 anni, ha alle spalle una carriera lunghissima e diversi incarichi di prestigio non solo in Parlamento ma pure in seno ai vari partiti in cui ha militato a partire dagli Anni Settanta, quando aveva cominciato il suo impegno nell’agone della politica. Figlio di due genitori entrambi di origini campane (segnatamente Roscigno, piccolo comune in provincia di Salerno), Maurizio Gasparri è tuttavia nato a Roma: del padre Domenico sappiamo che un generale dei Carabinieri, classe 1919 e venuto purtroppo a mancare negli ultimi anni (nel 2017, a quasi 88 anni).

GASPARRI, “IL SAPERE DELLA FAMIGLIA PASSA ANCHE DAI RICORDI E IO HO…”

Parlando dei genitori di Maurizio Gasparri, a proposito della madre Iole Siani conosciamo invece solamente il nome e poco altro (nata nel 1921, la donna è scomparsa qualche anno prima del marito, nel 2009). Peraltro, a proposito della vicenda famigliare del senatore romano, sappiamo che Clemente il fratello del politico di ex AN, ha seguito invece le orme del padre Domenico nel corpo dei Carabinieri, diventando generale di corpo d’armata e vice comandante generale dell’Arma. A proposito del genitore, sette anni fa la sua morte aveva avuto una discreta eco pure sulla stampa nazionale anche per il ruolo importante rivestito nella sua carriera: “Ci ha guidato fino al 2017 con le sue parole e il suo esempio. Ci guida anche ora, e lo farà per sempre con la sua saggezza” aveva scritto Gasparri sui social, ricordando il papà in un commovente post su Facebook nel 2019.

Come accennato, infatti, dei genitori di Maurizio Gasparri quello su cui si hanno maggiormente delle notizie è il padre Domenico: all’indomani della sua scomparsa, amici e colleghi di partito del senatore avevano espresso il loro cordoglio, come Paolo Romani che, in una nota, aveva sottolineato come “la notizia della scomparsa del generale dei carabinieri Domenico Gasparri mi addolora profondamente. Uomo di grande spessore morale, punto di riferimento per tanti giovani ufficiali”. E, sempre in un video pubblicato sulle sue pagine social nel 2019, Maurizio aveva mostrato ai follower la casa paterna di Roscigno, in cui era nato, mentre più di recente aveva mostrato su Instagram uno scatto della casa di famiglia, dove aveva trascorso la Pasqua: “Guardate cosa ho ritrovato: un erbario del 1937 di mia mamma. Il sapere, la storia, la vita delle famiglie passano anche da ricordi custoditi con cura, come questo” la didascalia a corredo del post.