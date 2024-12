Nata a Roma nel 1974, Sonia Bruganelli è conosciuta come opinionista e conduttrice televisiva ma anche per essere stata a lungo la moglie di Paolo Bonolis, uno dei conduttori tv più amati di sempre, in virtù della sua simpatia intelligente ironia. Insieme Sonia e Paolo hanno avuto due figli, Silvia e Davide. La loro famiglia continua ad essere molto unita anche dopo la separazione tra i due, affrontata in maniera intelligente e senza polemiche da parte di entrambi. Ma cosa sappiamo della vita e dell’infanzia di Sonia Bruganelli, cresciuta nella capitale con papà Massimo e mamma Giulia?

I genitori di Sonia Bruganelli hanno avuto il merito di costruire una famiglia molto unita nella quale la conduttrice di cresciuta con grande amore e valori che poi preservato in età adulta. La mamma, Giulia, somiglia tantissimo all’opinionista, attualmente concorrente di Ballando con le stelle. La donna viene ritratta in molte foto pubblicate dalla figlia su Instagram: nonostante abbia 75 anni la signora sembra ancora molto in forma, tanto che la stessa Sonia sottolinea spesso come posso sembrare sua sorella invece che sua madre. Tra le due inoltre c’è una grandissima somiglianza che gli utenti del web evidenziano spesso: come si dice, il sangue non è acqua, e loro lo dimostrano.

Genitori di Sonia Bruganelli: il dolore per la perdita del papà

Il legame tra Sonia Bruganelli e la mamma Giulia è sempre stato molto forte: le due spesso possono insieme nelle foto pubblicate su Instagram dalla conduttrice, nelle quali appaiono sempre molto unite. Il rapporto è diventato ancora più saldo da quando è morto massimo il papà di Sonia: l’uomo è venuto a mancare nel 2019 a causa di un aneurisma dell’aorta. Il lutto ha segnato la famiglia tutta, ovviamente anche Sonia che amava molto il suo papà, e la moglie Giulia: i due sono rimasti insieme a lungo, fino appunto alla morte di Massimo.