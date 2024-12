Genitori Javier Martinez, chi sono la madre Fortuna e Angel Mariano

Questa sera nella casa del Grande Fratello andrà in onda la speciale puntata pre natalizia, con i vari gieffini alle prese con le sorprese dei genitori e familiari, ovviamente anche il pallavolista Javier Martinez non sarà immune ai messaggi dei suoi cari, tra i quali ovviamente non potrà figurare la compianta mamma Fortuna, mentre sicuramente il concorrente riceverà il caloroso abbraccio da parte di Angel Mariano, il papà che abbiamo visto nella casa del Grande Fratello qualche settimana fa per una speciale sorpresa al figlio.

E durante la visita andata in scena nella casa del Grande Fratello, Angel Mariano ha voluto mandare uno speciale messaggio al figlio Javier Martinez: “Non sprecare il tuo tempo con gente che non se lo merita, sono orgoglioso di te, molto fiero. Nessuno qua sa tutto quello che hai sofferto, hai sempre cercato di fare del bene a tutti”.

Genitori Javier Martinez, la confessione: “Dopo la morte di mia madre il mio papà ha sofferto”

Dei genitori Javier Martinez ha sempre parlato con grande amore e rispetto nel corso di questi mesi nella casa del Grande Fratello, il pallavolista argentino si è infatti raccontato in diverse occasioni nel programma condotto da Alfonso Signorini e sulla madre Fortuna e il padre Angel Mariano ha confidato: “Mio papà la ama ancora anche dopo tanti anni, sono trascorsi 15 anni dalla morte di mia madre, ma mio padre la ama ancora, è ancora innamorato di lei” ha ammesso l’argentino.

I genitori di Javier Martinez occupano dunque un posto particolarmente centrale nella sua vita e stasera sicuramente per il concorrente del Grande Fratello 2024 arriverà una piacevole sorpresa riguardo alla mamma Fortuna, sempre al suo fianco, e il papà Angel Mariano.