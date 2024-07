Genova, neonato di 3 mesi picchiato dal padre durante lite in famiglia/ Ricoverato con lesioni al cranio

Un neonato di 3 mesi si è ritrovato ricoverato in ospedale perché è stato picchiato dal padre: è successo a Borzonasca, nel Levante di Genova, dove nella notte è scoppiata una lite furibonda tra i genitori. Il neonato è stato preso a botte dal padre 26enne in piazza, la madre ha cercato di difendere il piccolo che teneva in braccio, riportando anche lei delle ferite. Alcune persone sono accorse per prestare le prime cure, insieme ai carabinieri che sono stati allertati proprio dalla donna che ha contattato il 112 e sono intervenuti.

Il neonato di 3 mesi che sarebbe stato picchiato dal padre è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Gaslini di Genova per le lesioni al cranio, anche la madre è finita in ospedale per le ferite riportate al volto e agli arti. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, che cita fonti del 118, il piccolo era vigile, ma con tumefazioni ed è stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico genovese, dunque non è in pericolo di vita.

NEONATO RICOVERATO D’URGENZA A GENOVA: “NON È IN PERICOLO DI VITA”

Invece, il padre è stato fermato dai carabinieri, quindi ora la magistratura si sta occupando del caso, con i militari dell’Arma che hanno il compito per ricostruire la dinamica dell’aggressione e accertare le responsabilità. Altri particolari li ha fornito Repubblica, spiegando che i genitori sono di nazionalità nigeriana: stavano passeggiando nella piazza del paesino dell’entroterra ligure quando a un certo punto hanno cominciato a litigare, arrivando a mettersi le mani addosso.

Nel parapiglia i soccorritori hanno pensato a una violenza diretta nei confronti del piccolo, invece sarebbe poi stato chiarito dai carabinieri di Sestri Levante che il neonato sarebbe stato ferito accidentalmente dal padre, quindi non sarebbe stato picchiato intenzionalmente. Per quanto riguarda le lesioni, si sospetta un trauma cranico, comunque non è in pericolo di vita e al suo fianco ha la madre. In base alla prognosi, i carabinieri valuteranno eventuali denunce.

