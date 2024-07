Giada Colagrande, chi è la moglie di Willem Dafoe/ Il colpo di fulmine a Roma 20 anni fa

Giada Colagrande è la moglie dell’attore americano Willem Dafoe. I due sono protagonisti delle cronache di queste ore in quanto sembra che entrambi vivano in una fattoria di alpaca vicino a Roma, un fatto decisamente curioso. Ma se William Dafoe è famosissimo per i suoi innumerevoli ruoli, sicuramente meno nota è Giada Colagrande di conseguenza, cerchiamo di scoprire qualcosa di più su di lei.

La prima cosa da sapere e che è italianissima, classe 1975, del 16 ottobre e originaria di Pescara, in Abruzzo. Ha comunque vissuto poco da giovane nel suo Paese, avendo girato fra Svizzera e Australia. Quando ha 20 anni decide di stabilirsi comunque nel Paese natale, precisamente in quel di Roma, dove vive tutt’ora come appunto anticipato sopra.

GIADA COLAGRANDE, CHI È LA MOGLIE DI WILLEM DAFOE: L’IMPORTANZA DI ROMA

La decisione di fermarsi nella città eterna non è dovuta comunque solo ad una questione di radici ma anche per via della sua grande passione per l’arte (tra l’altro anche Willem Dafoe è un grandissimo appassionato), di conseguenza la città senza tempo era il perfetto scenario per lei in cui vivere e soprattutto lavorare, iniziando a partecipare a vari progetti artistici e nel contempo cinematografici che le hanno permesso di iniziare a farsi conoscere.

Il suo primo importante lavoro risale al 2001, quando realizza il lungometraggio Aprimi il cuore, per cui Giada Colagrande ha curato la regia, la scrittura e partecipando anche nelle vesti di attrici. Fu un progetto di grande successo che ottenne il Prix de l’Avenir di Parigi e che dà il via ad altri grandi lavori, a cominciare da Before it Had a Name del 2005, in cui recita proprio Willem Dafoe. I due pare si siano conosciuti proprio in quel periodo e da lì l’amore è continuato a lungo arrivando fino ai giorni nostri, a 20 anni da quella data.

WILLEM DAFOE, LA PROPOSTA DI MATRIMONIO A GIADA COLAGRANDE: ECCO COS’È SUCCESSO

Ma Giada Colagrande, oltre ad essere la moglie di Willem Dafoe, è un’artista poliedrica e dal 2017 decide anche di debuttare nel ruolo di cantante e scrittrice con il progetto The Magic Door, fino a che nel 2023 inizia la carriera di solista con il nome d’arte di Agadez. Ma come è stato l’incontro fra Giada Colagrande e l’attore? Dobbiamo tornare sempre Roma, città che ha significato tutto per l’artista: nel 2004 Willem Dafoe stava girando Le avventure acquatiche di Steve Zisso e in quell’occasione i due si sono conosciuti per una sorta di colpo di fulmine.

Un anno dopo, infatti, Willem Dafoe e la moglie Giada Colagrande sono saliti all’altere e da allora non si sono più divisi, complici nella vita e nel lavoro alla luce delle numerose passioni che li accomuna. Ma come è stata la fatidica proposta di matrimonio? A raccontarlo fu Willem Dafoe durante alcune interviste, spiegando che i due erano a pranzo quando l’attore ad un certo punto ha guardato negli occhi la sua amata e le ha appunto chiesto di sposarlo. Nel giro di qualche ora (il giorno dopo), i due erano in Comune a Roma con i due testimoni e pochi amici intimi per il fatidico sì.

