GIAN PAOLO ORMEZZANO È MORTO, AVEVA 89 ANNI

È arrivata una pessima notizia per chiudere il 2024 per quanto riguarda il giornalismo sportivo italiano e non solo: Gian Paolo Ormezzano è morto all’età di 89 anni. Nato a Torino il 17 settembre 1935, è stato direttore di Tuttosport oltre ad aver lavorato per La Stampa e Guerin Sportivo. Grandissimo tifoso del Torino, Ormezzano è stato un volto noto anche in televisione dove aveva fatto il suo esordio nel 1962 conducendo un programma sul pattinaggio artistico direttamente dal Palazzo del Ghiaccio del capoluogo piemontese.

A parlare della sua dipartita è stato il figlio di Gian Paolo Ormezzano, Timothy che racconta: “Da tempo non stava bene di salute ma ha vissuto ancora un Natale felice, con amici e parenti. Un pranzo organizzato dall’amico Angelo Marello. C’era tutta la famiglia: a pensarci oggi è stato un bellissimo modo per salutare tutti”.

GIAN PAOLO ORMEZZANO È MORTO, ICONA DEL GIORNALISMO TORINESE

Gian Paolo Ormezzano è morto. All’età di 89 anni, l’ex giornalista è venuto a mancare poco dopo aver festeggiato l’ultimo Natale con i parenti stretti. Per la città di Torino così come per tutto il Paese, se ne va un grande uomo del giornalismo. Ripercorrendo i passi principali della sua carriera, Gian Paolo aveva deciso sin dalle elementari di voler svolgere la professione, precisamente nelle scuole di Limone Piemonte, comune italiano con poco più di 1000 abitanti in provincia di Cuneo, famoso per lo sci.

Proprio questo sport insieme al calcio, pallacanestro, nuoto e podismo sono state i suoi primi amori sportivi, concentrandosi sempre più sul mondo del pallone, in particolare al suo Torino che come abbiamo raccontato è stata la sua squadra del cuore.

