Gianluca Beretta Felipe/ Chi è il simpatico aiutante di Andrea Pucci nel suo spettacolo: arriva da Zelig e…

C’è anche Gianluca Beretta tra i protagonisti dello show di Andrea Pucci, in onda questa sera giovedì 13 giugno su Italia1. Il comico e youtuber, conosciuto dagli internauti col nickname di Felipe, indossa i panni di “aiutante” e supporterà a suon di gag e battute il padrone di casa. Lo spettacolo di questa sera è andato in scena tempo fa al Teatro Nuovo di Milano e dunque quella che vedremo su Mediaset non sarà altro che una replica.

Arisa: chi è, fidanzato e perché non ha figli/ Appello sui social e l'amore incondizionato per il cane Titti

Tanti i numeri in cui Gianluca assisterà Andrea, tra personaggi e gag tutte da vivere. Benché Beretta non sia il protagonista dello spettacolo, come ovvio che sia, scopriamo sbirciando nella sua biografia che ha calcato palchi importanti nel corso della sua carriera, affermandosi come comico esperto. Gli appassionati del genere, infatti, lo ricordano sul palco di Colorado e di Zelig.

Cathryn White Cooper: chi è la moglie di Gianluca Vialli/ "Era un marito affettuoso e il miglior padre"

Gianluca Beretta Felipe, l’accoppiata felice con Andrea Pucci: così nel suo spettacolo diventa il suo simpatico aiutante tuttofare

Proprio nel tendone di Zelig ha portato più volte, nel corso della sua carriera, la sua comicità e la sua verve ironica e pungente. Tra le sue esperienze più importanti e apprezzate dal pubblico, andiamo indietro fino al 2002 e al 2003 quando interpreta il personaggio di Ometto al fianco di Cremona. Nel 2004 invece, Gianluca Beretta Felipe indossa i panni di Bernardo Ortis, altro personaggio a lui caro.

La sua carriera prosegue tra Comedy Central e il ritorno su Canale 5 con Zelig Off, poi le varie tournée teatrali in giro per l’Italia. Nel mistero resta invece la vita privata del comico, dato che sul web le uniche tracce portano a precedenti spettacoli a cui preso parte. Tra cui, appunto, quello di questa sera con Andrea Pucci. Un’accoppiata che promette grandi risate in uno spettacolo tutto da vivere e rivivere, parola dei fan e degli amanti del genere.

STEFANO TACCONI È STATO OPERATO: ISCHEMIA ARTERIOSA ALLA GAMBA DESTRA/ Come sta dopo l'intervento

© RIPRODUZIONE RISERVATA