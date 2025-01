Gianmarco Meo: alti e bassi con Francesca Sorrentino a Uomini e donne

Gianmarco Meo è tra i corteggiatori di Francesca Sorrentino che stanno provando a conquistare il cuore della tronista. Gianmarco, da mesi, esce con Francesca che, però, ha mostrato un interesse immediato per Gianluca Costantino, arrivato in trasmissione dopo la richiesta della tronista di conoscere altri ragazzi. Nonostante l’arrivo di nuovi corteggiatori, pur essendo infastidito dalla richiesta della tronista, Gianmarco ha deciso di restare nel parterre e portare a termine il suo percorso.

Il 23enne romano che è un venditore di auto nell’attività di famiglia, ha deciso di corteggiare Francesca riconoscendo in lei tutti i valori che cerca in una donna. “Mi piaci molto a livello caratteriale, che è quello che cerco. La sensibilità è un’altra cosa rispetto ad essere spigliati. Si vede che nessuno ti ha messo a tuo agio in esterna. Ti ho visto un po’ pensierosa, più che ansiosa”, le parole dette subito dopo il primo incontro da Gianmarco.

Gianmarco Meo sempre più lontano da Francesca Sorrentino?

Nella puntata di Uomini e Donne del 28 gennaio 2025, Francesca Sorrentino rivive le emozioni vissute in esterna sia con Gianmarco che con Gianluca Costantino. La tronista, al centro dello studio, spiega di stare davvero bene con Gianmarco, di essere felice quando deve uscire con lui ma di avere ancora dubbi e tentennamenti. La tronista non prova ancora quel trasporto fisico ed emotivo tale da spingerla a fare la sua scelta.

Per Gianni Sperti e Tina Cipollari, invece, l’interesse di Francesca per Gianluca Costantino è molto più forte. Per gli opinionisti, infatti, il trasporto della tronista per Gianluca è davvero importante nonostante sia arrivato nel parterre da poco tempo. Da parte sua, la Sorrentino non nega e, in vista di una scelta, continua ad uscire con entrambi.

