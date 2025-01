Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi 28 gennaio 2025: Tina Cipollari sul Trono

È tutto pronto per una nuova puntata di Uomini e Donne oggi, 28 gennaio 2025, sempre a partire dalle 14.45 circa su Canale5. Alla conduzione del dating show come sempre ci sarà Maria De Filippi mentre Tina Cipollari e Gianni Speri come sempre giudicheranno in modo schietto e tagliente le vicende sentimentali dei vari protagonisti del Trono Over e del Trono Classico. Tuttavia stando alle anticipazioni Uomini e Donne quest’oggi la puntata sarà molto particolare e si preannuncia molto interessante: prenderà il via il Trono di Tina Cipollari.

La storica opinionista, infatti, ha deciso di mettersi in gioco in un altro ruolo quello della nuova tronista e dalle anticipazioni Uomini e Donne si scopre che se ne vedranno delle belle. Nella puntata di oggi si vedrà Tina iniziare il suo percorso conoscendo dei nuovi corteggiatori, per lei è stato portato in studio un trono portato da ben 4 quattro persone mentre per conoscerla sono scesi tre corteggiatori di cui uno già noto nel programma perché in passato aveva corteggiato Gemma Galgani. Tina Cipollari deciderà di continuare la conoscenza con uno solo di loro.

Uomini e Donne anticipazioni: Francesca esce con Gianmarco e Gianluca ma non scatta il bacio con nessun dei due

Le anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi, martedì 28 gennaio 2025, svelano che ampio spazio avrà anche il Trono Classico di Francesca Sorrentino, l’unica tronista rimasta ancora nel dating show tra quelli che hanno fatto il loro ingresso a settembre, deciderà di eliminare il suo corteggiatore Francesco De Martino per concentrare la sua conoscenza su Gianmarco Meo e Gianluca Costantino.

Scendendo nel dettaglio e stando a quanto riportano le anticipazioni Uomini e Donne, Francesca porterà in esterna entrambi. Tra Gianmarco Meo e Francesca Sorrentino non scatterà il bacio e la tronista entrerà in crisi e sarà assalita dai dubbi, anche con Gianluca Costantino uscirà in esterna e tra loro due la vicinanza e la sintonia sarà palpabile ma anche con lui non scatterà nulla.

Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over: Diego decide di dare l’esclusiva a Sabrina

Le anticipazioni Uomini e Donne rivelano, infine, che cosa succederà ai protagonisti del Trono Over, Diego Di Fazio deciderà di conoscere meglio Sabrina Zago, il cavaliere sembra fare sul serio con lei, le ha concesso l’esclusiva e non vuole conoscere nessun’altra dama, neanche chi ha contattato la redazione appositamente per conoscere lui. Uomini e Donne va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale5 ed è possibile seguirlo in diretta streaming su Mediaset Infinity mentre su Witty.tv sono disponibili contenuti in esclusiva.