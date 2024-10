Gianni Scandiffio, chi è il ballerino di Barbara D’Urso a Ballando con le stelle 2024

C’è molta attesa per la Ballerina per una notte della puntata di questa sera dello show di Milly Carlucci. Toccherà a Barbara D’Urso, infatti, scendere nella pista da ballo più famosa della tv. Per la conduttrice per anni volto di Mediaset si tratta di un ritorno in tv dopo il brusco addio a Mediaset e l’intervista rilasciata l’anno scorso a Domenica In da Mara Venier. Sulla conduttrice non ci sono misteri, in molti però si chiedono chi è Gianni Scandiffio, il ballerino di Barbara D’Urso a Ballando con le stelle 2024?

Il ballerino di Barbara D’Urso a Ballando con le stelle 2024 è Gianni Scandiffio. Classe 1985, è nato a Milano sotto il segno dell’Acquario. Non è solo un maestro di ballo ma anche un tecnico, un giudice e formatore della federazione italiana danza sportiva ed inoltre è giudice internazionale world dance sport concil. Sulla sua vita privata, però, non si hanno molte informazioni. Non si sa se ha una fidanzata o una compagna mentre è noto che insieme alla sorella Eleonora è titolare della società sportiva Dance Dance Dance di Milano. Non è nuovo del mondo della tv come Dance dance dance, Capodanno Cinque, e al reality Paso Doble.

Il ballerino di Barbara D’Urso a Ballando con le stelle 2024 è Gianni Scandiffo. Nei giorni scorsi sul suo profilo Instagram il coreografo postando una foto insieme alla conduttrice si è detto pronto e carico per questa nuova avventura: “La più grande soddisfazione e’ riuscire a trasmettere la mia passione❤️” Lui e Barbara D’Urso si esibiranno sulle note di Todo de me la versione spagnola di Al of me mentre la Salsa sarà ballata sulle note di Azafata.