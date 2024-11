Forse non tutti sanno che qualche anno fa, nel 2012, Alda D’Eusanio ha dovuto fare i conti con un incidente, a causa di una moto che sfrecciava ad alta velocità e che l’ha investita. Un brutto spavento per la giornalista e conduttrice televisiva, che rischiò di morire e passò un periodo in coma. Dall’incidente la sua vita è cambiata, oggi infatti Alda D’Eusanio vede le cose in modo diverso. In una intervista rilasciata qualche tempo fa a Storie Italiane, ha ammesso di sentirsi miracolata e di essere profondamente grata alla vita. Infatti, se oggi può raccontare quel drammatico incidente significa che è riuscita a sopravvivergli, malgrado i tanti problemi e i danni fisici causati dall’impatto violento impatto.

“È un miracolo che io sia ancora qui anche perché ho avuto l’osso occipitale rotto, che è la parte più dura del cranio, e cinque emorragie cerebrali, quindi coma”, il racconto choc di Alda D’Eusanio. Sono un vero e proprio esempio di miracolo, come dice il neurologo e come dicono i medici. La cosa che colpisce è il fato: tu esci di casa e non rientri più”.