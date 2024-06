Gigi D’Alessio, concerto a Napoli oggi 12 giugno 2024/ Scaletta e ospiti: da Non dirgli mai a Mon amour

Concerto Gigi D’Alessio in piazza del Plebiscito a Napoli: cosa accadrà oggi 12 giugno 2024

Con ben otto concerti sold out, Gigi D’Alessio si conferma il re di Napoli dove torna in concerto oggi, mercoledì 12 giugno 2024, per una nuova tappa del suo tour che, dopo il capoluogo campano, farà tappa in tantissime, altre città italiane dove sono già stati registrati altrettanto sold out. La scia di concerti a Napoli è iniziata lo scorso 7 giugno e, dopo gli spettacoli dell’8, 9, 11 e 12, Gigi D’Alessio si esibirà nuovamente live nella sua città anche 14, 15 e 16 giugno 2024.

La location scelta per quelli che non sono solo concerti, ma spettacoli unici in cui, oltre alla musica, l’ingrediente principale è l’amore che D’Alessio prova per la sua gente e viceversa, è la splendida e suggestiva Piazza del Plebiscito dove, anche questa sera, sul palco, non ci sarà solo il cantautore napoletano, ma anche tutti i musicisti che lo accompagnano in tour e alcuni amici pronti a sorprendere il pubblico duettando insieme allo stesso Gigi.

Concerto Gigi D’Alessio in piazza del Plebiscito a Napoli: chi sono gli ospiti del 12 giugno 2024?

Il concerto di Gigi D’Alessio in Piazza del Plebiscito, in programma oggi 12 giugno 2024, è una vera e propria festa non solo per il pubblico e l’artista, ma anche per i vari ospiti musicali che si ritrovano a vivere un momento speciale. Nelle precedenti date del tour a Napoli, Gigi ha duettato con Annalisa, Clementino, Giuliano Sangiorgi, The Kolors, Geolier, Alessandra Amoroso, Arisa, Boomdabash, Fiorella Mannoia e Umberto Tozzi: chi saranno, dunque, gli ospiti presenti sul palco di Piazza del Plebiscito questa sera?

I nomi degli ospiti annunciati hanno già duettato sul palco di D’Alessio nelle precedenti date, ma non sono esclusi ritorni, uno su tutti quello di Clementino legato al cantautore napoletano da una profonda e sincera amicizia. Questa sera, tuttavia, sul palco, potrebbero salire altri, artisti del panorama musicale italiano amatissimi dai giovani come Ernia.

Concerto Gigi D’Alessio in piazza del Plebiscito a Napoli: la probabile scaletta

Difficile stilare la scaletta del concerto di Gigi D’Alessio in programma oggi a Napoli non solo per la presenza degli ospiti che non sono stati ancora svelati, ma anche perché il repertorio musicale del cantautore napoletano è davvero lunghissimo e tutte le canzoni sono amatissime dal suo pubblico. La scaletta dovrebbe comunque contenere circa 40 canzoni con cui sarà possibile ripercorrere ben 30 anni di carriera di Gigi, compresi i suoi successi più importanti. Ecco, dunque, le canzoni che, probabilmente, saranno presenti in scaletta:

Non mollare mai 2024

Senza tuccà

Io vorrei 2024

Fra

Primo appuntamento 2024

Nu dispietto

Chi

Un cuore malato 2024

Si te sapesse dicere

Cu tte

Non mollare mai

Il cammino dell’età

Mon amour

Quanti amori

Como suena el corazon

Non dirgli mai

Una magica storia d’amore

Un nuovo bacio

Annarè

Fotomodelle un po’ povere











