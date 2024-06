Anna Tatangelo assente al concerto di Gigi D’Alessio a Napoli/ Lui canta la loro canzone e il pubblico…

Gigi D’Alessio in concerto a Napoli: Anna Tatangelo ancora assente

La storia d’amore tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo è finita da tempo ed entrambi hanno nuove relazione: lui con Denise Esposito che, dopo averlo reso padre del piccolo Francesco, tra poche settimane, partorirà la loro bambina e lei è felicemente fidanzata con il modello Mattia Narducci. Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, tuttavia, continuano ad essere legati dal figlio Andrea, legatissimo ai genitori e a cui, nonostante la fine della storia, riescono a dare la serenità che merita per crescere. Tra la Tatangelo e D’Alessio c’è sempre stato stima e rispetto ed è per questo che il pubblico di Napoli, durante il concerto che il cantautore ha tenuto in Piazza del Plebiscito e trasmesso da Raiuno, si aspettava la presenza dell’ex compagna.

GIGI UNO COME TE L’EMOZIONE CONTINUA: CONCERTO GIGI D’ALESSIO RAI1/Diretta e scaletta: é duetto con LDA!

Finora, in tutti i concerti che Gigi D’Alessio ha tenuto a Napoli e a cui hanno partecipato tanti amici e colleghi, la Tatangelo non c’è mai stata ma ieri sera, il pubblico si sarebbe aspettato la sua presenza sul palco soprattutto quando Gigi si è esibito sulle note della canzone “Un nuovo bacio”.

Gigi D'Alessio replica ai fan "traditori" allo show Gigi uno come te/ "Porto 40 Canzoni e volete gli ospiti"

Il pubblico chiede la presenza di Anna Tatangelo al concerto di Gigi D’Alessio

Da Alessandra Amoroso a Geolier, da Luisa Ranieri ad Umberto Tozzi, da Elodie, Annalisa e Arisa fino a Fiorella Mannoia, Ernia e Clementino, sono stati tanti gli artisti che hanno accettato l’invito di Gigi D’Alessio di duettare con lui sul palco di Piazza del Plebiscito a Napoli, ma l’assenza di Anna Tatangelo è stata notata da tutti soprattutto quando D’Alessio ha cantato “Un nuovo bacio” ovvero la canzone eseguita in duetto proprio con la Tatangelo.

Gigi ha scelto di eseguirla da solo facendo cantare tutte le parti di Anna Tatangelo al pubblico che ha risposto alla richiesta del cantautore la cui scelta, invece, ha lasciato l’amaro in bocca ai telespettatori che si aspettavano la presenza della Tatangelo al punto che su Twitter, diversi utenti, hanno sottolineato come la canzone “Un nuovo bacio” eseguita senza la Tatangelo non sia la stessa cosa.

Scaletta Gigi- Uno come te- L'emozione continua, concerto Rai1/ 30 anni di hit da Mon amour a Nu dispietto

© RIPRODUZIONE RISERVATA