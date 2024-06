Gigi D’Alessio replica ai fan “traditori” allo show Gigi uno come te/ “Porto 40 Canzoni e volete gli ospiti”

Nell’attesa generale per il grande evento del Gigi uno come te Gigi D’Alessio é una furia contro una cerchia di fan -“odiatori”. Relativamente alle otto date dei concerti previsti nel napoletano sono in corso da giorni una marea di critiche, via social, ci si lamenta di un Gigi al di sotto dell’aspettativa. Questo, per la disorganizzazione generale degli show, in particolare dal terzo nella serie dei live in assenza degli ospiti e una chiusura anticipata, con il relativo prezzo dei biglietti da rivedere e calmierare per le mancate ospitate, in quanto ritenuto eccessivo.

Gigi D’Alessio al centro di una polemica social: il motivo

Gigi D’Alessio proprio non si capacita della polemica che lo coinvolge. Una ristretta cerchia di sedicenti fan avanza, in formato TikTok, una serie di lamentele contro il loro beniamino. Tra le critiche ci si lamenta per la mancanza di numerosi ospiti accorsi accorsi alle sole prime due date della registrazione per la trasmissione in onda su Rai 1, oggi in prima serata. Una differenza che i critici notano a partire dalla terza data dell’evento, e tra le altre critiche c’é poi chi avrebbe voluto assistere ad un Gigi al top della forma vocale e psicofisica e non “stanco” perché al lavoro in un tour de force ininterrotto tra una data e l’altra del Gigi uno come te live.

Al centro della polemica in corso c’é in particolare il riferimento alla data di domenica 9 giugno 2024, quando un’allerta meteo avrebbe messo a dura prova il cantautore, che alla quarta data quindi decide di zittire i fan “haters”.

La replica di Gigi D’Alessio agli haters

“Mi prendo un minuto per spiegarvi che è successo ieri sera – dichiara un furibondo D’Alessio prima di cominciare il concerto di martedì -, perché qualcuno ha detto che ho cantato poco, addirittura solo 10 canzoni. Noi siamo in contatto costante con l’Aeronautica che ci ha detto che avrebbe piovuto verso le 23, così abbiamo anticipato l’ingresso sul palco alle 21.04 e ho cantato per due ore, rispettando il pubblico- prosegue la replica perentoria del padre d’arte di LDA-, perché voi siete la mia famiglia”. Insomma Gigi D’Alessio tiene così a chiarire la sua posizione rispetto all’apertura e chiusura anticipate dell’evento. Il concerto é eseguito sempre per intero, anche al netto di dialoghi con il pubblico o sketch non previsti nella setlist delle canzoni: “Ho cantato tutte le 40 canzoni”, conclude sibillino Gigi D’Alessio. Ma non é tutto. Perché in risposta alla polemica dei sedicenti fan, Gigi D’Alessio allude, a tono, alla questione degli ospiti previsti alle puntate dello show atteso il 13 giugno: “Ma al concerto venite per me o per gli ospiti? Loro sono per il concerto da trasmissione in Rai”.

