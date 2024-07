Gigi Pescheria ha tradito la moglie con Elisa Esposito?/ ‘Scoppia’ l’intrigo tra le star di Tik Tok

Altro che Beautiful e soap opera simili; il mondo dei social è in grado di raccontare intrighi sentimentali quanto mai fitti e ‘appassionanti’. Protagonista indiscusso nelle ultime ore sembra essere Gigi Pescheria – all’anagrafe Luigi Pisacane – noto per i suoi sketch irriverenti che a cadenza regolare pubblica su Tik Tok. Sulla medesima piattaforma abbiamo visto esplodere il fenomeno del ‘corsivo’ grazie ad Elisa Esposito, anche lei coinvolta nella vicenda che stiamo per raccontarvi. Nello specifico, l’interrogativo che emerge è il seguente: “Gigi Pescheria ha tradito sua moglie con Elisa Esposito?”.

Per non perdersi nei meandri della questione, è bene andare con ordine: tutto è partito da un audio pubblicato da un’altra star di Tik Tok, Michelle Comi. Quest’ultima non sarebbe in buoni rapporti con Elisa Esposito e la situazione è oggi ancora più rovente dopo la circostanza. Come racconta Il Fatto Quotidiano Magazine, nel file in questione si udirebbe la voce della star del ‘corsivo’ alludere ad una relazione con Gigi Pescheria.

Gigi Pescheria ha tradito la moglie o semplice ‘marketing’ con Elisa Esposito?

“Tutto questo questo circo avrà una conseguenza, perciò, se al momento ti diverti con così poco, fallo pure. Evidentemente avevi bisogno di mettere in mezzo altri creator per creare hype sui tuoi profili”. Ribatte così Elisa Esposito su Tik Tok senza entrare nel merito dell’audio che la vedrebbe coinvolta in un flirt con Gigi Pescheria, accusato dunque di aver tradito la moglie.

Ma Gigi Pescheria ha davvero tradito la moglie con Elisa Esposito? Le parole di Davide Gentile – fidanzato di Elisa Esposito – sembrano quasi confermare il presunto flirt tra le due star di Tik Tok: “… Mi sorprende tanto Michelle Comi che per un po’ di notorietà arriva a sventolare il tutto ai quattro venti, avrei apprezzato di più se mi avesse scritto in privato”. Il content creator poi aggiunge: “Mi sorprende di più una persona che reputavo amico… per poi capire che in realtà aveva secondi fini. In ogni caso, sono sicuro che con il tempo arriverà la verità”. Chiaramente, secondo una parte del web tutte le parti in causa sarebbero ‘complici’: ovvero, si tratterebbe semplicemente di una mossa per attirare attenzione. In ogni caso, i prossimi giorni potrebbero chiarire se si tratti di realtà o finzione.

