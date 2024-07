Elisa Esposito e Michelle Comi, rissa in un bar a Milano tra le influencer/ “Si sono prese a botte”

Ormai è risaputo, Elisa Esposito e Michelle Comi non si sopportano ormai da tempo, e questa volta una delle solite liti social si è trasformata in rissa. Le due si sono prese a botte in un bar di Milano dopo una serie di storie e frecciatine su Instagram in cui si punzecchiavano a mo’ di sfottò. I clienti del bar hanno subito filmato il siparietto e lo hanno postato immediatamente sui social. Quello che però si chiedono i fan è se sia tutto vero o una messa in scena per far parlare un po’ di sé, cosa molto plausibile dato che le due influencer sono abituate a questa metodologia per tornare popolari.

Il tutto è scoppiato dopo una lite sui social, a suon di stoccate e minacce di rivelare alcuni audio compromettenti. A iniziare la diatriba pare essere stata proprio Michelle Comi, che ha confessato di aver chiesto una collaborazione a Elisa Esposito, che lei aveva poi accettato, lasciando intendere ai followers un retroscena totalmente diverso. Dopo questo scambio è scoppiato il caos: la professoressa di corsivo – come molti la conoscono sui social – ha poi bloccato Michelle su Instagram, peccato che poi si sono incontrate in un bar milanese dove si sono aggredite ed è scoppiata una vera e propria rissa.

Michelle Comi contro Elisa Esposito: “Sfrutti il tuo corpo per farti pagare le vacanze”

Botte, calci e pugni quelli volati in un locale di Milano, dove Michelle Comi ed Elisa Esposito si sono trovate – per caso – prima della rissa. La contesa tra loro è vecchissima e risale a quando la tiktoker Comi ha iniziato a criticare aspramente la “prof. del Corsivo” per farsi pagare la vacanza dagli sconosciuti, oltre che insultarla per aver a suo dire “sfruttato notorietà e bellezza per trascorrere vacanze di lusso gratis”. Offese che a Elisa Esposito non sono affatto andate giù e che l’hanno spinta a risponderle tramite alcune storie di Instagram, prima che scoppiasse la rissa dal vivo. Anche il canale La7 ha trasmesso le immagini da brivido, in cui si vedono le due ragazze che gridano e urlano dandosele di santa ragione.

Alcuni presenti poi le hanno separate, anche se ormai la rissa era già esplosa. Intanto, sui social alcuni dei seguaci hanno dei dubbi rispetto a quello che è successo, sospettando che sia tutta una farsa per far parlare di sé e acquisire un po’ di popolarità in più. A creare ulteriori dubbi sulla presunta finzione è poi il fatto che entrambe le influencer Michelle Comi e Elisa Esposito abbiano deciso di rendere privati i loro profili Instagram dopo quanto successo , in modo da farsi seguire dall’ondata di persone che vogliono curiosare dopo la rissa.











