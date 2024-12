Giorgio Strehler e Gino Paoli sono gli ex fidanzati famosi di Ornella Vanoni: due amori tormentati

Oltre ad essere un’icona della musica e dello spettacolo italiano, Ornella Vanoni ha tenuto paparazzi e media sempre in allerta in passato per le sue storie d’amore. La cantante de ‘L’appuntamento’ è stata protagonista di relazioni che hanno fatto discutere e delle quali ancora oggi si parla con curiosità, a partire da quella celeberrima con Gino Paoli. Prima del celebre cantante, Ornella Vanoni si è però innamorata di Giorgio Strehler.

Nel 1963, Ornella divenne allieva e collaboratrice del già grande regista al Piccolo Teatro di Milano, ma presto quel rapporto lavorativo divenne amore. Una storia vissuta con timidezza, che, una volta venuta alla luce, destò grande scalpore: la cantante, appena ventenne, si accompagnava ad un uomo più maturo e per di più già sposato. Il loro è stato un amore folle, tant’è che la stessa cantante ha ammesso più di una volta che è stato lui l’uomo che ha amato di più.

Ornella Vanoni e la storia con Gino Paoli: dall’aborto ai rapporti oggi

La storia d’amore tra Ornella Vanoni e Strehler si consumò nel tempo, finendo col concludersi in modo brusco. Stando ai racconti della cantante, finì per una scenata furiosa di gelosia del regista, anche se incise nel loro rapporto il grande successo che Ornella arrivò ad ottenere. Dopo Strehler, Ornella Vanoni trovò l’amore con Gino Paoli, ma anche in questo caso si trattò di una storia tormentata, fatta di grandi dolori. Il loro fu un vero e proprio colpo di fulmine, che dopo alcuni tentennamenti li portò a legarsi. Ma l’idillio fu spezzato da un aborto spontaneo della cantante, che segnò definitivamente la coppia. Gino Paoli troverà poi l’amore con Stefania Sandrelli, ma il sodalizio musicale con Ornella Vanoni andrà avanti. Entrambi i cantanti non hanno mai fatto mistero di stimarsi molti e di volersi oggi ancora bene.