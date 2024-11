Tutto su Giovanna, la dama del trono over di Uomini e Donne

Giovanna è una delle dame più discusse del trono over di Uomini e Donne. La signora, dal fisico longilineo e capelli biondi, dopo essere uscita con altri cavalieri, ha frequentato con assiduità Fabio, uno dei nuovi cavalieri del parterre. Dopo essere uscita con Gabriele, Giovanna ha cominciato a frequentare Fabio con cui il rapporto va avanti da un mese e mezzo. Se Fabio è uscito solo con Giovanna, quest’ultima non ha mai concesso l’esclusiva al cavaliere che, però, sicuro dei propri sentimenti, ha deciso di chiedere alla dama di uscire dalla trasmissione.

“Sto andando di pancia. Mi piace soltanto lei. Ho l’esclusiva solo con lei. Potrei uscire anche oggi”, le parole del cavaliere. “Ho espresso i miei dubbi. Mi sembra tutto fuoco subito. E che si trasformi in un fuoco di paglia. Mi sono sentita un pugno nello stomaco. Non sono pronta. Mi si è creata un’ansia. Non riesco adesso”, la risposta della dama che non si ritiene pronta. “Nulla vieta che tu possa richiamare”, commenta Maria De Filippi.

Giovanna e Fabio: duro scontro a Uomini e Donne

La risposta di Giovanna delude fortemente Fabio che, pensando al loro rapporto, comincia a dubitare del reale interesse della dama nei suoi confronti. Fabio, infatti, svela che Giovanna ha rifiutato di fare un weekend con lui a Milano o Pordenone e la rivelazione fa infuriare Giovanna. “Se hai detto questo sei uno schifoso”, sbotta la dama che aggiunge di non voler fare le cose di fretta.

“La verità è che ti piace quella sedia”, sbotta Gianni Sperti. “Dopo quello che è accaduto oggi, continuerai a frequentarlo?”, chiede Tina alla dama. “Stasera devo tornare a casa altrimenti ne avremmo parlato“, afferma la dama. “Avrà qualcuno fuori”, conclude Tina che non crede all’interesse di Giovanna, rea di aver avuto una reazione esagerata di fronte alla dichiarazione di Fabio.

