Giulia Vacca, ex Dama del trono over di Uomini e donne nella passata stagione, ha rilasciato un’intervista a Casa Lollo, ai microfoni di Lorenzo Pugnaloni, ricca di confessioni. Non solo ha commentato la rottura tra Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone, il Cavaliere per il quale scese nel parterre e con cui iniziò una conoscenza, poi interrotta, ma si è soffermata anche sul ritorno di Mario Cusitore dopo i tira e molla con Ida Platano.

“L’ho conosciuto tramite Cristiano perché erano amici e l’ho visto comunque come una persona abbastanza sincera, solare, simpatica – ammette Giulia Vacca, parlando del Cavaliere – Non ho mai visto niente di negativo in lui. Però, per quanto riguarda il percorso che ha fatto con Ida, le dinamiche sul trono sono diverse: non puoi vederti, sentirti, quindi uno è un po’ più costretto a limitare quello che pensa“. L’ex Dama condivide anche la decisione di Cusitore di tornare nel programma: “Lui ha provato più volte a corteggiare Ida e ad andare da lei: nel momento in cui vede che dall’altra parte non c’è nessun interesse, e gli viene chiesto di andare nel programma, uno dice ‘ok, perché no?’“.

Nel corso dell’intervista a Casa Lollo, Giulia Vacca si è soffermata anche sull’attuale edizione di Uomini e donne e sui protagonisti del trono classico: Francesca Sorrentino, Martina De Ioannon, Michele Longobardi e Alessio Pecorelli. Il giudizio dell’ex dama del trono over si è focalizzato in particolare su alcuni di loro: “Non sto seguendo tantissimo, però secondo me Michele lo vedo più sincero di tutti, è veramente lì per cercare l’amore“.

Critiche invece alle troniste, entrambe ex protagoniste di Temptation Island: “Le due ragazze no… Francesca secondo me lì non c’entra nulla: è una bella ragazza, ok, ma mentalmente non è pronta, è inutile che ci giriamo intorno. Invece Martina non mi è piaciuta a Temptation Island“.

