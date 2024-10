Giulio Base, chi è il marito di Tiziana Rocca: come è nato il loro amore

Tra gli ospiti di oggi a La volta buona di Caterina Balivo troveremo Tiziana Rocca, rinomata imprenditrice italiana legata sentimentalmente a Giulio Base. La coppia si è sposata una prima volta nel 2001, poi una seconda volta qualche anno più tardi, nel 2018, le seconde nozze sono state quelle ufficiali vere e proprie, dopo anni di tensioni relative al primo matrimonio di Giulio Base: “Ho passato 15 anni d’inferno una guerra dolorosa e costosa contro la Sacra Rota, per ottenere l’annullamento del mio matrimonio” ha rivelato l’uomo in una intervista concessa a Dipiù.

L’attore Giulio Base si era sposato con una sua vecchia compagna in una cerimonia che all’epoca sperava fosse solo beneaugurante, mentre si trovata in vacanza a Cipro, senza testimoni e documenti, rientrati a Roma però i due hanno scoperto che la cerimonia era stata ufficiale e staccarsi da quel matrimonio dal punto di vista legale è stato un calvario.

Giulio Base e l’amore con Tiziana Rocca: dal loro rapporto sono nati tre figli

Dalla storia d’amore tra Giulio Base e Tiziana Rocca sono nati i tre figli Valerio, Cristiana e Vittorio, che hanno suggellato il rapporto tra l’attore e l’imprenditrice: “Finalmente possiamo celebrare il rito religioso dopo gli annullamenti dei nostri precedenti matrimoni” ha ammesso la donna poco prima delle nozze andate in scena nel 2018 alle quali hanno partecipato anche diversi volti dello spettacolo come Gina Lollobrigida.

Il matrimonio tra Giulio Base e Tiziana Rocca è andato in scena nella Chiesa di Sant’Antonio dei Portoghesi dopo l’annullamento delle precedenti nozze, e non è escluso che oggi durante l’intervista della pr a La volta buona di Caterina Balivo non possa tornare fuori il discorso relativo alle nozze, che hanno consacrato per sempre un sentimento già enorme per la coppia.

