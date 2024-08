Giusy Meloni, chi è il nuovo volto di DAZN: i primi passi a Sportitalia

La Serie A 2024/25 ha preso il via lo scorso sabato e anche DAZN si è preparato al meglio all’inizio della nuova stagione con l’innesto di una nuova conduttrice: Giusy Meloni. Il nuovo volto dell’emittente affiancherà le confermatissime Diletta Leotta e Giorgia Rossi, oltre all’altra new entry Manuela Nicolosi, nel raccontare i weekend di calcio e nel ripercorrere tutte le emozioni delle giornate di campionato. Ma che cosa sappiamo della nuova conduttrice di DAZN, che vanta alle sue spalle una già ricca carriera televisiva a dispetto della sua giovanissima età?

Classe 1999, originaria di Roma, Giusy Meloni ha fatto il suo debutto sul palcoscenico televisivo nel 2022 presso la redazione di Sportitalia, nello specifico a Sportitalia Mercato, dove ha parlato delle sessioni di calciomercato. È questo il primo passo della sua carriera che l’ha portata a fare dello sport, ed in particolare del calcio e di tutte le emozioni del mondo del pallone, non solo una grandissima passione personale ma anche un lavoro a tutti gli effetti.

Giusy Meloni dalla Rai a DAZN, vita privata e Instagram

Archiviata l’esperienza a Sportitalia, Giusy Meloni ha condotto un telegiornale in inglese per poi collaborare con Milan TV, conducendo le dirette pre e post partita dei rossoneri. Lo scorso anno è avvenuto poi il passaggio in Rai: il pubblico ha infatti avuto modo di vederla su Rai1 nella scorsa stagione de La Domenica Sportiva, presenza fissa nel parterre di ospiti che ogni domenica racconta e commenta le giornate del campionato. A seguire, pochi mesi fa, è stata arruolata nel cast di Notti Europee, il programma di approfondimento che ha raccontato gli Europei 2024 sempre nelle serate di Rai1. Oggi, invece, la sua nuova “casa televisiva” risponde al nome di DAZN, di cui è diventata il nuovo volto.

Per quel che concerne la vita privata, Giusy Meloni è una persona estremamente riservata e di conseguenza non sappiamo se sia fidanzata o meno; ha un profilo Instagram, su cui però condivide poco del suo privato e tanto della sua passione per il pallone e per il suo lavoro. E sul cognome che rievoca una papabile parentela con la Premier Giorgia Meloni, la conduttrice sportiva ha smentito con ironia sul sito della Lega Serie A, sul suo profilo ufficiale: “Sono Giusy Meloni.. e sì, lo so, ho un cognome impegnativo da portare in questo momento storico in Italia, ma no, vi dico già che non siamo parenti“.