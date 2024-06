Gli ex fidanzati di Rosita Celentano/ Dopo Jovanotti e Ortiz “È stato straziante…”

Fidanzati Rosita Celentano: la relazione con Jovanotti e quella con Mario Ortiz, l’uomo della sua vita

Rosita Celentano, domenica 9 giugno, sarà una dei protagonisti di “Verissimo-Le Storie” insieme alla cugina Alessandra; durante l’intervista, la figlia di Adriano Celentano parlerà anche dei suoi ex fidanzati e di storie d’amore difficili e tossiche. Rosita ha debuttato nel mondo dello spettacolo da giovanissima e la sua bellezza ha fatto breccia nel cuore di molte persone, tuttavia il suo cuore è stato conquistato per la prima volta negli anni ‘80 dal celebre cantante Jovanotti (Lorenzo Cherubini), una relazione seria e gioiosa che nel 1989 ha portato il cantautore a scegliere Rosita Celentano come protagonista del videoclip del brano “La mia moto”.

Quando la relazione tra i due è giunta al termine, Rosita si è innamorata del ballerino Mario Ortiz, di lui a Verissimo ha detto: “In molti mi hanno tradita, tranne Mario, lui è stato l’uomo della mia vita e l’ex California dream man. Lui era nativo americano d’origine, tutti criticavano il fatto che fossi fidanzata con uno spogliarellista ma lui è stato l’uomo più serio della mia vita, siamo stati insieme per 6 anni. Ancora oggi non sappiamo perché ci siamo lasciati”.

Rosita Celentano e gli ex fidanzati avuti dopo 6 anni d’amore con Mario Ortiz

La storia d’amore tra Rosita Celentano e l’ex fidanzato Mario Ortiz era idilliaca, dei problemi all’interno della coppia però c’erano e lei stessa a Verissimo ha rivelato: “Cercavamo di avere un figlio ma non arrivava, poi ho fatto degli interventi, però noi due stavamo veramente bene, abbiamo litigato solo tre volte ma lui mi diceva che litigavo da sola, lui non litigava mai ed eravamo sempre insieme”.

A Verissimo Rosita aveva rivelato: “A parte Mario, penso di essere fatta per essere zitella”. Dopo la relazione con Mario, Rosita è stata fidanzata con il noto circense Paride Orfei e poi fino al 2015 con l’esperto cinofilo e istruttore Angelo Vaira, ultimo fidanzato ufficiale, che ha lasciato dentro di lei una grande ferita, di cui al Corriere della Sera, ha parlato così: “Ho provato immensa solitudine ed è stato straziante. Avere vicino qualcuno che non sa starti vicino per me è stato terribile; ma è stata anche la cosa che mi ha permesso di capire più profondamente chi sono e quale fosse il sentiero della mia vita”. Rosita ha sofferto molto per amore, sin da giovane, a 27 anni aveva avuto persino una relazione tossica a cui è sfuggita solo grazie ai tradimenti; oggi la showgirl, segnata dalle storie del passato, non sembra avere intenzione di ritrovare l’amore, nonostante alcuni rumors sostengano che stia avendo un flirt con un uomo di nome Jose.

